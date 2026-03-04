Logo
Новац на рачунима ће многима бити блокиран: Банке откриле разлог

Аутор:

АТВ

04.03.2026

14:28

Банковна картица, Мастеркард
Фото: Pexels/ Photo by Pixabay

У Њемачкој све више људи се жали да им банке блокирају рачуне након што добију веће уплате – посебно оне које долазе са криптовалута попут Биткоина или Етхереума.

Зашто банке то раде?

Забринутост долази због строжих правила против прања новца која су сада на снази. Закон према којем банке морају надзирати сумњиве трансакције и банкарски софтвер често означи велике уплате са криптовалута као “сумњиве”. То покреће додатне провјере, пријаву надлежним органима и — понекад — привремено блокирање рачуна.

Шта се дешава клијентима?

Ако након уплате новца са крипто-мјењачнице покушате да користите онлајн банкарство, може се десити да ваше трансакције не прођу.

Банка може привремено замрзнути приступ средствима, што значи да не можете плаћати најамнину, кредите или обавезе.

То се дешава јер банке не смију да упозоре клијенте да су послали пријаву органима (забрањено је да “одарају податке” о истрази).

Која права има особа чији је рачун блокиран?

Ако је блокада претјерана или нема стварну сумњу на прање новца, клијент:

-може тражити да банкарске провизије или накнаде за неуспјешне трансакције буду рефундиране.

-има право на основни банковни рачун (тзв. Басисконто) како не би потпуно изгубио приступ новцу.

-чак и ако банка прекине сарадњу, мора исплатити преостали новац на рачуну.

Важно је: људи који имају овакав проблем треба да пажљиво забиљеже све детаље блокаде и припреме доказ о томе одакле им је новац (нпр. потврде са крипто-мјењачнице).

Још једна ствар о криптовалутама

Њемачки финансијски регулатор БаФин упозорава да криптовалуте нису “сигурна” инвестиција — њихова вриједност може јако брзо да расте и пада, и не постоји класично осигурање депозита као за обичне банковне рачуне.

Банке у Њемачкој, због строжих правила против прања новца, могу да привремено блокирају рачун ако примјете велике или неочекиване уплате, посебно са крипто-платформи. То не значи аутоматски да сте урадили нешто лоше — али може значити додатне провјере прије него што добијете приступ свом новцу, пише Феникс.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

