Бањалучанин ухапшен због крађе ”пежоа”

Извор:
АТВ
04.03.2026
14:05
Коментари:0
Томислав П. (19) из Бањалуке ухапшен је због сумње да је прије три дана украо аутомобил ”пежо 5008”.
У ПУ Бањалука наводе да му се на терет ставља да је починио кривично дјело тешке крађе.
”Наведени се сумњичи да је између 1. и 2. марта у периоду од седам до 17 часова у Бањалуци отуђио аутомобил ”пежо”. Oперативним радом полицијски службеници су возило пронашли на подручју Kантона Сарајево”, саопштила је ПУ Бањалука.
