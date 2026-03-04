Logo
Бањалучанин ухапшен због крађе ”пежоа”

АТВ

04.03.2026

Бањалучанин ухапшен због крађе ”пежоа”
Томислав П. (19) из Бањалуке ухапшен је због сумње да је прије три дана украо аутомобил ”пежо 5008”.

У ПУ Бањалука наводе да му се на терет ставља да је починио кривично дјело тешке крађе.

”Наведени се сумњичи да је између 1. и 2. марта у периоду од седам до 17 часова у Бањалуци отуђио аутомобил ”пежо”. Oперативним радом полицијски службеници су возило пронашли на подручју Kантона Сарајево”, саопштила је ПУ Бањалука.

