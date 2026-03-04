Ухапшен полицајац, одавао тајне из прислушкиваних разговора

Аутор:Огњен Матавуљ
04.03.2026
14:57
Полицајац Д.О. из Бањалуке ухапшен је у наставку акције ”Зодијак” због сумње да је одао службену тајну.
Како сазнаје АТВ ради се о крим полицајцу запосленом у Управи за организовани и тешки криминалитет МУП-а Репубике Српске. Према незваничним информацијама осумњичен је да је одавао информације из посебних истражних радњи, односно прислушкивања, колеги Дејану Ћетојевићу, који је у оквиру акције ухапшен због сумње да је диловао кокаин.
”Д.О. из Бањалуке ухапшне је у наставку акције ”Зодијак” због сумње да је починио кривично дјело одавање службене тајне. Имајући у виду да је Д.О. полицијски службеник МУП-а Републике Српске исти ће бити суспендован и против њега ће бити покренут унутрашњи поступак”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да ће након комплетирања и документовања предмета Д.О. бити спроведен у Окружно јавно тужилаштву у Бањалуци на даље поступање.
