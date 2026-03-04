Logo
Спријечено кријумчарење држављана Турске и Кине у овом дијелу БиХ

Аутор:

АТВ

04.03.2026

13:34

Коментари:

0
Фото: АТВ

Припадници Граничне полиције БиХ у граничном појасу на подручју Посушја спријечили су кријумчарење девет страних држављана, за шта је осумњичено лице чији су иницијали Т.Ђ.

Припадници Јединице граничне полиције БиХ Горица су приликом надзора границе, уз кориштење специјалистичке опреме - дрона, уочили возило марке "рено" хрватских ознака.

hapsenje lisice

Хроника

Ухапшен тинејџер због бруталног убиства: Шрафцигером избо старицу

Током прегледа возила затечено је четворо држављана Турске и петоро држављана Кине.

У везу с овим кријумчарењем доводи се држављанин БиХ чији су иницијали Т.Ђ. /29/, саопштено је из Граничне полиције.

Због постојања основа да је почињено кривично дјело кријумчарење лица, о свему је обавијештено Тужилаштво БиХ, према чијем је налогу је осумњичени Т.Ђ. испитан и привремено одузето возило, новац, телефон и други доказни материјали.

Волво ауто

Ауто-мото

Пала продаја Волво аутомобила

Током провјера утврђено је да су на возилу биле неприпадајуће регистарске ознаке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

