У дану остао без жене и кћерке: Отац саопштио какво је стање његовог сина након страшне трагедије

Аутор:

АТВ

04.03.2026

12:00

У дану остао без жене и кћерке: Отац саопштио какво је стање његовог сина након страшне трагедије

Док се град подно Пештера опрашта од полицајке Е. К. (44) и њене дванаестогодишње ћерке Л. К., које су у секунди збрисане са тротоара, из Београда стижу ријечи које грију наду.

Отац деветогодишњег дјечака из Сјенице огласио се са Института за мајку и дијете: "Демир је добро, са њим сам, сада чекамо резултате испитивања."

Сјеница јутрос не дише. Мирно вече у Улици Браће Чоловић претворило се у незапамћен хорор када је аутомобил, усљед неприлагођене брзине, буквално „полетјело“ са коловоза и покосило мајку са двоје дјеце. Мајка, храбра припадница полиције, и њена мезимица Л. К. преминуле су на лицу мјеста, руку под руку, у загрљају који ни смрт није могла да раскине.

Очеве ријечи као мрвица свјетла у мраку

Док цијела Србија бди и моли се за преживјелог малишана, вијести које долазе са Института за мајку и дијете у Београду доносе пријеко потребну утјеху. Отац настрадале дјевојчице и повријеђеног дјечака, чије је срце јуче препукло на пола, јавио се са одјељења гдје се љекари боре за његовог сина.

"Мој Демир је добро. Са њим сам на Институту, сада је на испитивањима", кратко је поручио отац на друштвеној мрежи.

Ове ријечи постале су свјетионик наде за хиљаде оних који од синоћ не спавају, чекајући вијест о дјечаку који је једини преживио стравични налет „шкоде“.

Загрљај који је спасио живот?

Суграђани настрадале полицајке Е. К. са сузама у очима причају о жени која је била стуб породице и узор у својој професији. Кажу да је до задњег трена, онако како је живјела – пожртвовано и храбро - вјероватно покушала да заштити своје најмилије.

„Отишле су онако како су и живјеле, нераздвојне у љубави која не познаје крај. Док градом влада тишина, све наше мисли су уз Демира. Нека му снага мајчиног загрљаја, који га је до задњег трена чувао, да снагу да издржи“, пишу сломљени пријатељи на друштвеним мрежама.

Истрага у току, Сјеница завијена у црно

Подсјетимо, осумњичени возач А. К. (26) приведен је одмах након несреће. Терети се за тешко дјело против безбједности јавног саобраћаја, а истрагом руководи Више јавно тужилаштво у Новом Пазару. Но, правни процеси мало значе граду у којем се данас само чују јецаји и шапат молитви.

На мјесту гдје је породица практично збрисана у секунди, грађани пале свијеће. Мирис воска и цвијећа мијеша се са гњевом због бахате вожње, али изнад свега стоји само једна жеља - да се мали Демир врати кући, свом оцу, као једини свједок љубави која је синоћ постала вјечна.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Sjenica

Саобраћајна несрећа

poginuo pješak

uhapšen vozač

povrijeđen dječak

