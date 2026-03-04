Брат Мила Ђукановића због прегледа морао да напусти притвор

Извор:
Црногорска Управа за извршење кривичних санкција ((УИКС) потврдила је данас да је ухапшени Ацо Ђукановић, брат бившег шефа црногорске државе Мила Ђукановића, био на прегледу у једној приватној клиници.
Из УИКС-а су за портал РТЦГ рекли да је у питању била редовна контрола и да је Ацо Ђукановић након прегледа синоћ враћен у притвор.
Он је, како се наводи, прегледан у клиници Cardio lab.
Ацу Ђукановићу је одређен притвор до 30 дана, након што је претресом објеката које користи у Никшићу и Подгорици пронађена одређена количина оружја, муниције различитих калибара и више панцира.
Притвор му је одређен због могућности бјекства.
