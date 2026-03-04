Кремљ: Украјина уцјењује Мађарску и Словачку преко нафтовода "Дружба"

Одговарајући на питање новинара да ли су се европске земље обратиле Русији у вези са испорукама нафте и енергената, с обзиром на ситуацију са Ираном и затварање Ормуског мореуза, Песков је истакао:

- Не, нису нам се обраћали. Ви знате да постоје купци наше нафте. Управо та Мађарска и та Словачка, које се суочавају са уцјенама кијевског режима у вези са намјерним блокирањем испорука преко нафтоводом "Дружба" - навео је Песков, а преноси РТ Балкан.

Песков је истакао да ће руски предсједник Владимир Путин данас примити у Кремљу мађарског министра спољних послова Петера Сијарта, и да ће, између осталог, разговарати управо на ту тему.