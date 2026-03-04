Кремљ: Украјина уцјењује Мађарску и Словачку преко нафтовода "Дружба"

Аутор:АТВ
04.03.2026
11:33
Коментари:0
Словачка и Мађарска се као купци руске нафте суочавају се са уцјенама Кијева који је блокирао транзит нафте преко нафтовода "Дружба", изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
Одговарајући на питање новинара да ли су се европске земље обратиле Русији у вези са испорукама нафте и енергената, с обзиром на ситуацију са Ираном и затварање Ормуског мореуза, Песков је истакао:
Србија
Детаљи стравичног напада паса: Жени откинули руку, она сва у крви допузала до куће
- Не, нису нам се обраћали. Ви знате да постоје купци наше нафте. Управо та Мађарска и та Словачка, које се суочавају са уцјенама кијевског режима у вези са намјерним блокирањем испорука преко нафтоводом "Дружба" - навео је Песков, а преноси РТ Балкан.
Песков је истакао да ће руски предсједник Владимир Путин данас примити у Кремљу мађарског министра спољних послова Петера Сијарта, и да ће, између осталог, разговарати управо на ту тему.
