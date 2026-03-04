Logo
Сударила се два борбена авиона

АТВ

04.03.2026

12:38

Борбени авион Ф-16Ц срушио се у планинском подручју близу Јонгџуа током ноћне вјежбе, након судара са другим ловцем, саопштило је јужнокорејско Ратно ваздухопловство.

Пилот се катапултирао и преживио, а међу цивилима није било повријеђених, пренијела је агенција "Јонхап".

Инцидент се догодио када је водећи авион током провјере оштећења летио преблизу пратећем авиону.

Резервоар за гориво водећег авиона ударио је у крило пратећег, онеспособивши систем за приказ информација на прозору кокпита.

Пилот пратећег авиона извршио је хитну евакуацију.

Званичници напомињу да ноћне наочаре за гледање ограничавају вид пилота за око 40 степени и смањују перцепцију растојања, што је допринијело несрећи.

