Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје

Извор:

СРНА

04.03.2026

12:03

Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје
Фото: АТВ

Словачка Влада саопштила је да је одобрила раскид споразума са Украјином који је предвиђао ванредне испоруке електричне енергије.

"Влада налаже министру финансија да предузме кораке у вези са СЕПС-ом /словачком електродистрибуцијом/ за хитан раскид споразума о ванредним испорукама електричне енергије са Укренергом /украјинском електродистрибуцијом/", наводи се у саопштењу.

Хроника

У дану остао без жене и кћерке: Отац саопштио какво је стање његовог сина након страшне трагедије

Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је раније да Словачка не може да настави са пружањем кључне енергетске помоћи и хуманитарне подршке Украјини док су њени сопствени стратешки интереси и енергетска безбједност угрожени прекидом дотока нафте.

Словачка

Украјина

електрична енергија

