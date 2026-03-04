Братислава прекида споразум са Кијевом о ванредним испорукама струје

Извор:
СРНА
04.03.2026
12:03
Словачка Влада саопштила је да је одобрила раскид споразума са Украјином који је предвиђао ванредне испоруке електричне енергије.
"Влада налаже министру финансија да предузме кораке у вези са СЕПС-ом /словачком електродистрибуцијом/ за хитан раскид споразума о ванредним испорукама електричне енергије са Укренергом /украјинском електродистрибуцијом/", наводи се у саопштењу.
Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је раније да Словачка не може да настави са пружањем кључне енергетске помоћи и хуманитарне подршке Украјини док су њени сопствени стратешки интереси и енергетска безбједност угрожени прекидом дотока нафте.
