Човјеку метална шипка пробила тијело, љекари га ''крпили'' сатима

04.03.2026
Неименовани мушкарац (38) хитно је превезен у болницу након језиве несреће у вијетнамској покрајини Кванг Нињ.
Несрећник је, како тврди, “случајно пао“ на металну шипку, дио арматуре, која је завршила у доњем дијелу стомака, што је изазвало тешко крварење.
Он је довезен у болницу у тешким боловима, а љекари су установили да је шипка продрла 30 центиметара, изазвала крварење у аналном каналу, бешици и трбушној дупљи.
Више органа је оштећено, као и ретроперитонеални простор.
Током операције, љекари су утврдили да је шипка завршила опасно близу лијеве лумбалне регије. Откривена је руптура бубрежне карлице, као и повреда илијачне артерије.
Операција је била изузетно компликована и трајала је више сати.
Након свега, пацијент је смјештен на одјељење интензивне његе, а неколико дана касније његово стање се стабилизовало.
Локални медији извјештавају да се 10 дана након операције вратио кући.
