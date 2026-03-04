Logo
Човјеку метална шипка пробила тијело, љекари га ''крпили'' сатима

АТВ

04.03.2026

11:46

Човјеку метална шипка пробила тијело, љекари га ''крпили'' сатима

Неименовани мушкарац (38) хитно је превезен у болницу након језиве несреће у вијетнамској покрајини Кванг Нињ.

Несрећник је, како тврди, “случајно пао“ на металну шипку, дио арматуре, која је завршила у доњем дијелу стомака, што је изазвало тешко крварење.

Он је довезен у болницу у тешким боловима, а љекари су установили да је шипка продрла 30 центиметара, изазвала крварење у аналном каналу, бешици и трбушној дупљи.

Више органа је оштећено, као и ретроперитонеални простор.

Током операције, љекари су утврдили да је шипка завршила опасно близу лијеве лумбалне регије. Откривена је руптура бубрежне карлице, као и повреда илијачне артерије.

Успјешни опоравак

Операција је била изузетно компликована и трајала је више сати.

Након свега, пацијент је смјештен на одјељење интензивне његе, а неколико дана касније његово стање се стабилизовало.

Локални медији извјештавају да се 10 дана након операције вратио кући.

(Телеграф.рс)

