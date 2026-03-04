Сијарто: Прије ће Кијев остати без новца него Мађарска без нафте

Аутор:АТВ
04.03.2026
11:26
Мађарски министар спољних послова и трговине Петер Сијарто изјавио је да се не очекује напредак у вези са блокадом нафтовода "Дружба" прије априлских избора у Мађарској.
Сијарто је оцијенио да ће, ако тренутна власт у Будимпешти остане на положају и након избора, Украјина морати да постигне договор, јер ће како је нагласио, прије Кијев остати без новца него Мађарска без нафте, док је истовремено украјински министар енергетике Денис Шмихаљ саопштио да још није донета одлука о наставку рада тог нафтовода ка Мађарској и Словачкој.
Сијарто је, како преноси МТИ, рекао да не очекује помаке по питању обуставе испорука руске нафте преко нафтовода "Дружба" до одржавања парламентарних избора, јер, како је навео, Украјина покушава да утиче на њихов исход заустављањем транспорта.
Према његовим ријечима, украјинска компанија која управља нафтоводом у више наврата је обавијестила мађарску државну нафтну компанију МОЛ да је нафтовод у исправном стању и да се чека политичка одлука за покретање транспорта.
"Ситуација је јасна. Ако побиједимо на изборима, што је врло вјероватно, и наставимо да водимо земљу, Украјинци ће морати да сарађују са нама. Њихов новац ће нестати прије него наша нафта", истакао је Сијарто.
Он је оцијенио да је рат данас "пословни модел" у Украјини, тврдећи да је та земља у посљедње четири године од Европске уније (ЕУ) добила 193 милијарде евра, што је, како тврди, више него што би њена економија могла да произведе у мирнодопским условима.
"Живе од средстава која добијају из ЕУ. Зато им је важан и овај зајам од 90 милијарди евра, јер им понестаје новца. Ако буде јасно да ће наредне четири године морати да сарађују са нама, одмах после избора мораће да постигну договор", рекао је Сијарто.
Са друге стране, украјински министар енергетике Денис Шмихал изјавио је да још није донијета одлука о времену наставка рада нафтовода "Дружба", којим је руска нафта транспортована у Мађарску и Словачку, преноси Таср.
Он је навео да украјинска енергетска компанија "Нафтогаз" приводи крају анализу хаварије на постројењу, након чега ће наводно бити утврђени трошкови, рокови и ресурси потребни за санацију и обнову контроле система.
Према његовим ријечима, незгода на једном од резервоара изазвала је, значајна унутрашња оштећења нафтовода, која нису видљива са површине.
Руска нафта не протиче кроз нафтовод "Дружба" ка Мађарској и Словачкој од 27. јануара.
Словачка влада је 18. фебруара прогласила ванредну ситуацију због несташице нафте, а Роберт Фицо је рекао да је затражио обуставу ванредних испорука електричне енергије Украјини, преноси РТ Балкан.
