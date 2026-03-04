Logo
Муљао са продајом аута и ојадио буџет за 105.000 КМ

Аутор:

Стеван Лулић

04.03.2026

11:21

Коментари:

0
А.Т. са подручја Зворника пријављен је Окружном јавном тужилаштву у овом граду због сумње да је оштетио буџет за више од 105.000 КМ.

Он је пријављен за кривична дјела "Утаја пореза и доприноса“ и "Повреда обавезе вођења трговачких и пословних књига и састављања финансијских извјештаја и њихово фалсификовање или уништавање".

Како се сумња, А.Т. је штету причинио приликом продаје аутомобила у периоду од шест мјесеци.

Hitna pomoć

Свијет

Шесторо дјеце се утопило у јами

"Наведено лице се сумњичи да је у временском периоду од 16.04.2025. године до 23.10.2025. године, са циљем избјегавања плаћања пореских обавеза, приликом продаје путничких моторних возила приказивало у пословним евиденцијама износе двоструко мање од стварно наплаћених, чиме је умањило основицу за обрачун пореза у укупном износу од 105.100,00 КМ, те водило пословне књиге са неистинитим подацима", потврдила је зворничка полиција.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Коментари (0)
