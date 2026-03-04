Logo
Large banner

Обезбијеђено више од 2,5 милиона КМ, сутра почиње исплата

Аутор:

АТВ

04.03.2026

12:25

Коментари:

0
Обезбијеђено више од 2,5 милиона КМ, сутра почиње исплата
Фото: АТВ

У Републици Српској сутра ће почети фебруарска исплата д‌јечијег додатка за 16.937 д‌јеце или 9.963 родитеља, за шта је обезбијеђено 2.584.470 КМ, саопштено је из Фонда за д‌јечију заштиту Српске.

Матерински додатак примиће 3.445 породиља и за исплату овог права издвојено је 1.398.670 КМ.

Право на пронаталитетну накнаду оствариле су 144 породиље за 114 трећерођене и 36 четврторођене д‌јеце, а за исплату је обезбијеђено 84.600 КМ.

Авион

Економија

Да ли стижу веће цијене карата? Авио-компаније губе милијарде

За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 329.000 КМ за 645 породиља, односно 658 новорођенчади.

Фебруарском исплатом за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу предвиђене су 343.374 КМ. /

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

isplata

materinski i dječiji dodatak

Javni fond za dječiju zaštitu

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Да ли стижу веће цијене карата? Авио-компаније губе милијарде

Економија

Да ли стижу веће цијене карата? Авио-компаније губе милијарде

5 ч

0
kreditna kartica, prevara

Економија

Велика промјена стиже у банке: Шта то значи за кориснике?

6 ч

0
Петровић: Нема повећања цијене струје у овом тренутку

Економија

Петровић: Нема повећања цијене струје у овом тренутку

6 ч

0
Majstor, zanatlija

Економија

Њемачка остала без квалификованих радника: Многе фирме престају са радом

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

16

42

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner