Обезбијеђено више од 2,5 милиона КМ, сутра почиње исплата

Аутор:АТВ
04.03.2026
12:25
Коментари:0
У Републици Српској сутра ће почети фебруарска исплата дјечијег додатка за 16.937 дјеце или 9.963 родитеља, за шта је обезбијеђено 2.584.470 КМ, саопштено је из Фонда за дјечију заштиту Српске.
Матерински додатак примиће 3.445 породиља и за исплату овог права издвојено је 1.398.670 КМ.
Право на пронаталитетну накнаду оствариле су 144 породиље за 114 трећерођене и 36 четврторођене дјеце, а за исплату је обезбијеђено 84.600 КМ.
Економија
Да ли стижу веће цијене карата? Авио-компаније губе милијарде
За исплату права на помоћ за опрему новорођенчета издвојено је 329.000 КМ за 645 породиља, односно 658 новорођенчади.
Фебруарском исплатом за право на накнаду родитељу-његоватељу или његоватељу предвиђене су 343.374 КМ. /
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
5 ч0
Економија
6 ч0
Економија
6 ч0
Економија
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
00
16
54
16
46
16
43
16
42
Тренутно на програму