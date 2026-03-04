Logo
Large banner

Пала продаја Волво аутомобила

Извор:

Агенције

04.03.2026

13:18

Коментари:

0
Аутомобил Волво
Фото: Pixabay

Шведска компанија Волво аутомобили саопштила је данас, 4. марта да је продала 156.965 возила у три мјесеца закључно са фебруаром.

То је пад од 10 одсто у односу на исти период прошле године, пренио је Ројтерс.

С друге стране, продаја потпуно електричних аутомобила порасла је за 18 одсто.

Компанија наводи да су се на продају у том периоду одразили континуирани тешки тржишни услови, на шта су посебно утицале повишене царине прије свега у Сједињеним Америчким Државама.

Најновија вијест

Свијет

НАТО оборио ракету Ирана која је ишла према Турској

Продужени новогодишњи празнични период у Кини додатно је утицао на пласман, наводи шведски произвођач возила.

"Међутим, задовољни смо што видимо стабилан раст продаје наших потпуно електричних аутомобила", додаје се у саопштењу.

Акције компаније, која би 29. априла требало да објави свој извјештај о заради за први квартал, порасле су за један одсто.

Подијели:

Тагови :

Volvo

proizvodnja

Аутомобил

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Напад на Дубаи

Сцена

Ирански дрон погодио зграду у којој је боравио Ђоковић

3 ч

1
Балистичка ракета

Свијет

НАТО оборио ракету Ирана која је ишла према Турској

3 ч

0
Меган Фокс у тангама "запалила" мреже: Јавио јој се и бивши заручник

Сцена

Меган Фокс у тангама "запалила" мреже: Јавио јој се и бивши заручник

3 ч

0
Шта се никако не смије остављати на гробљу?

Савјети

Шта се никако не смије остављати на гробљу?

3 ч

0

Више из рубрике

Забиљежен велики скок броја регистрованих путничких аутомобила

Ауто-мото

Забиљежен велики скок броја регистрованих путничких аутомобила

9 ч

0
Зашто возачи спаљују "длачице" на новим гумама?

Ауто-мото

Зашто возачи спаљују "длачице" на новим гумама?

1 д

0
Продавци половњака очекују стабилност, купци вребају пад цијена

Ауто-мото

Продавци половњака очекују стабилност, купци вребају пад цијена

4 д

0
Лоше вијести стигле возачима у Републици Српској

Ауто-мото

Лоше вијести стигле возачима у Републици Српској

4 д

1

  • Најновије

  • Најчитаније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

16

42

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

16

30

Мађарска појачава безбједност: Орбан распоредио војску на 75 кључних локација

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner