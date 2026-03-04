Пала продаја Волво аутомобила

Извор:
Агенције
04.03.2026
13:18
Шведска компанија Волво аутомобили саопштила је данас, 4. марта да је продала 156.965 возила у три мјесеца закључно са фебруаром.
То је пад од 10 одсто у односу на исти период прошле године, пренио је Ројтерс.
С друге стране, продаја потпуно електричних аутомобила порасла је за 18 одсто.
Компанија наводи да су се на продају у том периоду одразили континуирани тешки тржишни услови, на шта су посебно утицале повишене царине прије свега у Сједињеним Америчким Државама.
Продужени новогодишњи празнични период у Кини додатно је утицао на пласман, наводи шведски произвођач возила.
"Међутим, задовољни смо што видимо стабилан раст продаје наших потпуно електричних аутомобила", додаје се у саопштењу.
Акције компаније, која би 29. априла требало да објави свој извјештај о заради за први квартал, порасле су за један одсто.
