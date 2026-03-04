Ацо Ђукановић у Спужу дијели ћелију са двојицом кавчана

Извор:
Бизнисмен Ацо Ђукановић, брат бившег предсједника Црне Горе Мила Ђукановића, који је притворен прије два дана због посједовања нелегалног оружја, ћелију спушког затвора дели с Радованом Пантовићем и Давором Перовићем, који се, према евиденцијама безбједносних служби, воде као припадници "кавачког клана".
Пантовић је осумњичен у предмету јавности познатом као "Генерал". Наводно, он је дио криминалне групе коју су формирали Васо Улић, Радоје Звицер и Слободан Кашћелан, а која се терети да је шверцовала двије и по тоне кокаина из Јужне Америке у Европу.
Њихов трећи цимер, Перовић, сумњичи се да је дио криминалне групе која стоји иза убиства Дамира Хоџића и Адиса Спахића. И Пантовић и Перовић обухваћени су оптужницама Специјалног државног тужилаштва (СДТ).
По правилима, притвореници немају право да бирају са ким ће да дијеле притвореничку собу. На пријему у затвор управа врши процјене на основу којих смјешта ново лице у једну од соба. По истој процедури, брату бившег предсједника државе Мила Ђукановића одређено је да иде у ћелију на трећем спрату истражног затвора, у којој су Никшићани, наводно блиски "кавачком клану", пише подгорички Дан.
Ђукановић је ухапшен у ноћи између петка и суботе. Јаке полицијске снаге у петак су блокирале Улицу Вука Караџића у центру Подгорице гдје је зграда у којој станује, али и у којој се налази пословница Прве банке, чији је један од сувласника.
Припадници неколико јединица полиције затворили су улаз у банку, а претресе нису избјегли ни запослени на пословима обезбјеђења. Под пуном опремом, неки и са средствима за обијање врата, полицајци су ушли у зграду у којој Ђукановић станује. Сатима су вршили претрес када су заплијенили више ствари, међу којима је и документација која је прослијеђена Основном државном тужилаштву у Подгорици.
Аци Ђукановићу одређен је притвор до 30 дана, након што је приликом претреса објеката које користи у Подгорици и Никшићу пронађена одређена количина оружја у илегалном поседу. Притвор му је одређен због могућности бјекства.
