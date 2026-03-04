Појавиле се тврдње: Новак Ђоковић се двије године бори с болешћу

Аутор:АТВ
04.03.2026
13:56
Коментари:0
Најбољи тенисер у историји Новак Ђоковић посљедње двије године муку мучи и крије болест.
Тврди ово "Скандал" позивајући се на своје изворе.
Први пут ову тему започео је сам Ђоковић након финала "Аустралијан Опена".
Иако се видјело да са њим нешто није у реду, Ноле је први пут одбио да са новинарима подијели о чему се ради и замолио их је да о томе не причају.
Како "Скандал" тврди, он је на разним испитивањима и сви тестови показују да је са њим све у најбољем реду, али ипак његово тијело не реагује онако како би он то желио. Због свега тога, он посљедњих година и тражи алтернативна рјешења.
Зато је, наводно, посјећивао Босанске пирамиде, зато је ишао више пута и под Острог, и у Манастир Хиландар.
Стручњаци алтернативне медицине кажу да је Ноле под црном магијом и да је код њега у питању искључиво утицај лоше енергије и да ће морати добро да се очисти његова аура да би наставио даље. Упркос свему, он не одустаје. Иако није желио да детаљише о својој болести, Ноле је ипак испричао неке чињенице:
"Не желим да говорим кроз шта пролазим физички, шта ме мучи, нећу да узимам од побједника, желим да честитам Карлосу, одлично је играо и заслужио побједу. Ово је један од најбољих мечева које сам играо, али тежак промашај, брејк је добио у битном моменту, то је промијенило моментум и то се десило. Криво ми је што нисам могао да останем у осјећају као што сам имао у првом сету. Много тога ми је у глави, тако је како је и морам да прихватим то. Неке ствари су се дешавале здравствене које су нажалост утицале на нагли преокрет у енергији и самом осјећају на терену. Не знам, то ме је највише изнервирало и разочарало од свега. Наравно, играш са бројем један – добијеш, изгубиш – поносан сам на своју борбу, али јако ме нервира што се то већ често дешавало у посљедње двије године: да се једноставно у моменту неке ствари десе, догоди се промена и онда нисам свој. Мислим, ја сам био у савршеном стању, 6:2, све иде, осјећам лопту и онда нагли пад енергије и тако. Морам да будем искрен – горак је укус када се изгуби финале гренд слема, поготово у овој ситуацији, са доста година", рекао је Ђоковић и додао:
"Послије три године сам играо слем финале, не знам како ће Бог да уреди ствари, али ко зна да ли ћу имати нову прилику. Стварно сам био наоштрен, одлично сам кренуо, онда су се неке ствари десиле. Заслужио је побједу. Бог има планове које ја прихватам, иако је некад тешко у датом тренутку отворити се за то. Имам много више ствари на којима треба да будем захвалан, да не будем горд. Вјеровао сам и увијек имам визију да освајам Грен слем, било гдје да играм, али не очекујем. Спустио сам очекивања у посљедњих пар година. Мислим да ми то дозвољава да имам мање стреса и притиска. Не желим да ме то поједе. Исто ми прија када нисам увијек фаворит на Слемовима, то вам даје екстра мотивације када дођете до посљедње фазе. Успио сам да добијем Јаника који је бранилац, од којих сам изгубио посљедњих неколико мечева. Невјероватан меч, невјероватан успјех. Изгубио сам од првог на свијету и вјероватно у будућности легендарног играча".
"Очекивао сам овај осјећај, да ме неће држати константно. Знам како да се носим са том менталном клацкалицом, желим да будем са својом породицом и то је оно што желим и једино што хоћу, да загрлим њих и блиске пријатеље", додао је он.
