Logo
Large banner

АТВ у Паризу: Ово су најатрактивније туристичке дестинације

Аутор:

АТВ

04.03.2026

14:44

Коментари:

0
туристички водич Борис Петровић
Фото: АТВ

Ајфелов торањ једна је од локација која привлачи бројне туристе који посјећују Париз, а поред њега туристе привлачи и Богородичина катедрала Нотр Дам, која има око 11 милиона посјетилаца годишње, рекао је за АТВ туристички водич Борис Петровић.

"Ајфелов торањ је некада био непожељан, називали су га најружнијом грађевином, а сада је међу пет најатрактивнијих локација на свијету и симбол Француска", рекао је Петровић и додао:

"Лувр привлачи сличан број посјетилаца, као и Версајска палата. Најпосјећенија локација у Паризу су Галерије Ла Фајет, тржни центар који посјети око 36 милиона људи годишње. То је много више.".

Паришки паркови, како истиче, такође привлаче велики број туриста због своје уређености.

"Паркови су веома занимљиви. Луксембуршки парк можда не пада свакоме на памет, али је изузетно лијепа дестинација. Туристи се највише одушеве градом и урбанистичким уређењем, а управо паркови издвајају Париз од свих свјетских метропола", нагласио је Петровић.

Опширније у видеу:

Подсјетимо, екипа АТВ-а налази се у Паризу гдје ће присуствовати Недјељи моде.


Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Париз

Недјеља моде у Паризу

Ајфелов торањ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Колегијум НСРС

Република Српска

Познат датум одржавања посебне и редовне сједнице НСРС

2 ч

0
Поново поскупљује регистрација возила

Друштво

Поново поскупљује регистрација возила

2 ч

0
Хороскопски знакови који живе од комплимената

Занимљивости

Хороскопски знакови који живе од комплимената

2 ч

0
Банковна картица, Мастеркард

Свијет

Новац на рачунима ће многима бити блокиран: Банке откриле разлог

2 ч

0

Више из рубрике

Банковна картица, Мастеркард

Свијет

Новац на рачунима ће многима бити блокиран: Банке откриле разлог

2 ч

0
Недјеља моде у Паризу, Милица Ного

Свијет

АТВ на Недјељи моде у Паризу: Погледајте атмосферу прије почетка ревије

3 ч

0
У Европу стиже сахарска прашина и доноси ове здравствене ризике

Свијет

У Европу стиже сахарска прашина и доноси ове здравствене ризике

3 ч

0
Анкара протествовала због испаљивања ракете према Турској

Свијет

Анкара протествовала због испаљивања ракете према Турској

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

16

42

Огласила се Влада Српске: Предузети хитне мјере!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner