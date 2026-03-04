Поново поскупљује регистрација возила

Аутор:АТВ
04.03.2026
14:39
Коментари:0
Само што су власници возила у Српској "сварили" поскупљење регистрације након прошлогодишњег укидања попуста на полисе осигурања, слиједи нови удар на џепове грађана и привреде, јер се припрема повећање годишње накнаде за јавне путеве, правдајући га растом трошкова одржавања путне мреже.
Нацрт уредбе о висини годишње накнаде за јавне путеве, који је у процесу јавних консултација, доноси бројне новине, али и повећања износа која су изазвала оштре реакције превозника, послодаваца и потрошача у Српској.
Документом је предвиђена замјена досадашње уредбе из 2016. године, а као главни разлог наводи се "вишеструко повећање цијена и трошкова одржавања путева".
Свијет
Новац на рачунима ће многима бити блокиран: Банке откриле разлог
Према предложеним измјенама, накнаде ће бити повећане за већину категорија возила.
Тако ће мотоцикли и мопеди плаћати од 35 до 40 одсто више, путничка возила од 11 до 33 одсто, аутобуси око 15 одсто више, док ће теретна возила и тегљачи имати повећање од шест до 11 одсто.
Први пут се јасно дефинишу и накнаде за еколошка возила, па ће власници електричних, хибридних, возила на водоник, гас или биоалкохол плаћати накнаду према снази мотора, уз, како је наведено, стимулативне износе.
Предвиђена је и строжа контрола наплате, плаћање ће се вршити према броју шасије, уз обавезно уношење броја са електронског обрасца техничког прегледа у позив на број, док ће контролу вршити "Путеви Републике Српске" путем јединственог информационог система.
Република Српска
Игор Додик: Најновији потез Сене Узуновић отворени рат против политичке воље народа у Српској
Такође, од један до пет одсто прикупљених средстава биће, стоји у документу, намјенски издвајано за санацију "црних тачака" и унапређење безбједности саобраћаја. Од плаћања накнаде и даље су изузети хитна помоћ, полиција, ватрогасци, Црвени крст и дипломатска представништва.
Међутим, привредници сматрају да је предложено повећање додатни удар на сектор који је већ у тешкој позицији.
Предсједник Удружења превозника за унутрашњи и међународни транспорт Републике Српске Никола Грбић истакао је за "Глас" да су превозници огорчени јер им је, како каже, укинут ранији попуст приликом регистрације, а сада се предлаже и ново поскупљење.
"Умјесто да регистрације смање за десет или 20 одсто, иде се са повећањем. Сваки нови намет не можемо уградити у цијену превоза и због тога смо на рубу пословања", поручио је Грбић.
Нацртом нове уредбе предвиђено је да нови власници половних ауто- мобила не плаћају накнаду до истека постојеће регистрације, чиме се избјегавају дупли трошкови приликом купопродаје. Такође, возачима је омогућен поврат сразмјерног дијела новца у случају одјаве возила прије истека рока од 12 мјесеци због расходовања или продаје у иностранство.
БиХ
УИО се огласила о хапшењу њиховог службеника
Наглашава да послодавци не подржавају ниједно поскупљење, јер ће се оно неминовно одразити на крајње цијене услуга.
"Наш захтјев је да се, уколико дође до усклађивања путарина приликом регистрације, смање и путарине на аутопутевима, посебно за теретни и аутобуски саобраћај, како би се подстакло њихово кориштење. Данас се аутопутеви релативно слабо користе, док се саобраћај преусмјерава на старе цесте", казао је Мијић.
Он подсјећа да је у протеклих десет година број превозника преполовљен, те да многе фирме гасе пословање или га селе у земље Европске уније.
"Данас немате ниједну озбиљну транспортну компанију којој не фали од пет до 50 возача. Камиони стоје паркирани јер нема ко да их вози. У појединим већим фирмама и по 70 камиона мирује", навео је Грбић.
И потрошачи изражавају незадовољство. Предсједница Удружења потрошача "ТоПир" из Добоја Снежана Шешлија сматра да проблем није само у висини поскупљења, већ у недостатку транспарентности.
Превозници су, како каже, по узору на комшије, предложили да се регистрација врши сваке двије године и да износи буду смањени за 50 одсто.
Бања Лука
Електрокрајина одговорила на ријалити Кресојевића и Дринића: Слиједи велика обнова
"Грађани не знају гдје тај новац завршава и да ли се заиста враћа у одржавање путева да постоји јасна контрола и извјештај о трошењу средстава, реакције би биле блаже",рекла је Шешлија.
Она додаје да ће удружење учествовати у јавној расправи и затражити да се средства прикупљена од накнада јавно и транспарентно приказују, те да се на локалном нивоу једном годишње разматра извјештај о томе колико је новца при купљено и у шта је уложен.
Нацртом нове уредбе предвиђено је да нови власници половних аутомобила не плаћају накнаду до истека постојеће регистрације, чиме се избјегавају дупли трошкови приликом купопродаје.
Такође, возачима је омогућен поврат сразмјерног дијела новца у случају одјаве возила прије истека рока од 12 мјесеци због расходовања или продаје у иностранство.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
6 ч0
Најновије
Најчитаније
17
00
16
54
16
46
16
43
16
42
Тренутно на програму