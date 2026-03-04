Преминуо Жарко Крсмановић

04.03.2026
13:33
Планинарски савез Републике Српске саопштио је да је преминуо дугогодишњи предсједник ПСД "Столац" Вишеград Жарко Крсмановић (72).
Крсмановић је, наводе, радни вијек провео као професор у Средњој школи "Иво Андрић" у Вишеграду, а планинарењем се активно бавио пуних педесет година. Био је планинарски водич и један од најзаслужнијих за развој планинарске оријентације у Републици Српској, како као такмичар, тако и као едукатор младих кадрова.
- У периоду од 1999. до 2003. године био је члан Предсједништва Планинарског савеза Републике Српске, док је дужност начелника Савеза обављао од 2008. до 2019. године, дајући значајан допринос организационом јачању и унапређењу рада ове спортске организације – кажу у Савезу.
За дугогодишњи рад и посвећеност, Крсмановићу је 11. децембра 2024. године у Бањалуци, на симпозијуму поводом обиљежавања Међународног дана планина, уручена посебна плакета Планинарског савеза Републике Српске за допринос развоју планинарења и организацији Савеза.
- Његов одлазак је велики губитак за планинарску заједницу. Остаће упамћен као предани планинар, педагог и пријатељ. Нека му је вјечна слава и хвала – истакли су у Савезу.
Сахрана ће бити обављена 4. марта 2026. године на градском гробљу у Црнчи.
