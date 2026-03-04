Logo
Познат датум одржавања посебне и редовне сједнице НСРС

Аутор:

АТВ

04.03.2026

14:42

Коментари:

0
Колегијум НСРС
Фото: Уступљена фотографија

Посебна сједница Народне скупштине Републике Српске, на којој би требало да буду размотрени приједлози резолуције СДС-а, СНСД-а и Кабинета предсједника НСРС, биће одржана 17. марта.

Постигнут је компромис да шеф Клуба посланика СДС-а Огњен Бодирога, шеф Клуба послaника СНСД-а Срђан Мазуалица и савјетник предсједника НСРС Драган Дакић, у име три предлагача, покушају да уобличе ове приједлоге у један документ до 16. марта.

Након посебне, истог дана биће одржана и редовна сједница Парламента на којој ће бити размотрена и три закона које је Ана Тришић Бабић, док је била вршилац дужности предсједника Српске, вратила у скупштинску процедуру.

Предсједник НСРС Ненад Стевандић рекао је да резолуција мора да буде прилагођена међународном праву, компатибилна са документима УН и декларацијом коју је усвојила Скупштина 2014. године.

Бодирога је рекао да је СДС предлозио резолуцију и тражио сагласност и учешће свих у изради текста.

Друштво

Поново поскупљује регистрација возила

"Ми ћемо остати при својој резолуцији, али ћемо додати још један став - уклањање симбола НДХ у Републици Српској. Предложићемо и закључак - измјене Кривичног законика и казну затвора за величање усташтва", рекао је он и додао да слиједи усаглашавање са СНСД-ом и Кабинетом предсједника НСРС, али да не вјерује да ће се усагласити.

