Огласио се суд у Бањалуци о захтјеву Узуновићеве за брисање Додика из регистра

Аутор:АТВ
04.03.2026
15:30
Коментари:0
Основни суд у Бањалуци запримио је захтјев Сене Узуновић, судије Суда БиХ, за брисање Милорада Додика из регистра као предсједника СНСД-а.
"Дана 02.03.2026. године Основни суд у Бањалуци је запримио поднесак из Суда БиХ, а на исти ће се у законском року доставити одговор", одговорили су на упит АТВ.
Узуновић је нови допис послала 27. фебруара Основном суду у Бањалуци у којој је доставила и првостепену и правоснажну пресуду.
Наиме, она сматра да према правним посљедицама пресуде, он не може обављати позицију предсједника странке, преносе федерални медији.
Она је и раније дала своје тумачење да он не може обављати ни позицију предсједника странке, а онда је дошло до преписки између ЦИК-а БиХ и Основног суда у Бањалуци.
ЦИК се прогласио ненадлежним, а Суд није избрисао Додика као овлаштено лица за заступање СНСД-а из регистра политичких организација.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч14
Република Српска
5 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
17
00
16
54
16
46
16
43
16
42
Тренутно на програму