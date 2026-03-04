Logo
Огласио се суд у Бањалуци о захтјеву Узуновићеве за брисање Додика из регистра

АТВ

04.03.2026

15:30

Основни суд у Бањалуци запримио је захтјев Сене Узуновић, судије Суда БиХ, за брисање Милорада Додика из регистра као предсједника СНСД-а.

"Дана 02.03.2026. године Основни суд у Бањалуци је запримио поднесак из Суда БиХ, а на исти ће се у законском року доставити одговор", одговорили су на упит АТВ.

Узуновић је нови допис послала 27. фебруара Основном суду у Бањалуци у којој је доставила и првостепену и правоснажну пресуду.

Наиме, она сматра да према правним посљедицама пресуде, он не може обављати позицију предсједника странке, преносе федерални медији.

Она је и раније дала своје тумачење да он не може обављати ни позицију предсједника странке, а онда је дошло до преписки између ЦИК-а БиХ и Основног суда у Бањалуци.

ЦИК се прогласио ненадлежним, а Суд није избрисао Додика као овлаштено лица за заступање СНСД-а из регистра политичких организација.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Тагови :

Osnovni sud Banjaluka

Милорад Додик

Сена Узуновић

