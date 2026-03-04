Извор:
СРНА
04.03.2026
15:21
Коментари:0
Америчка подморница потопила је ирански ратни брод "Солејмани" у Индијском океану, изјавио је амерички министар рата Питер Хегсет.
"Америчка подморница је јуче у Индијском океану америчка подморница потопила ирански ратни брод који је мислио да је безбједан у међународним водама", рекао је Хегсет на конференцији за новинаре о текућим операцијама против Ирана.
Video just now released showing the sinking of the IRIS Dena off the coast of Sri Lanka with an Mk. 48 torpedo. pic.twitter.com/oaZ2kGEwfC— OSINTdefender (@sentdefender) March 4, 2026
Он је нагласио да је америчка војна кампања седам пута снажнија од операција Израела током дванаестодневног рата прошле године.
Хегсет је навео да је уочено да Иран лансира мањи број ракета него на почетку Операције "Епски бијес".
"Америка побјеђује. Одлучно, разарајуће и без милости", истакао је Хегсет и додао да у регију стижу додатне снаге.
Он је најавио долазак додатних бомбардера и борбених авиона и употребу ласерски и џи-пи-ес навођених бомби тежине 230, 460 и 900 килограма и напоменуо да их Америка има у "готово неограниченим залихама".
Хегсет је додао да је у току истрага о нападу на школу у Ирану и напомено да САД никада не гађају цивиле.
