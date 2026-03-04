Logo
Large banner

Погођен танкер у Ормуском мореуз

04.03.2026

16:08

Коментари:

0
Погођен танкер у Ормуском мореуз

Танкер "Сефин Престиџ", који плови под заставом Малте, погођен је данас пројектилом за који се вјерује да је ракета, док је пролазио кроз Ормуски мореуз, недалеко од обале Омана, а у нападу није било повријеђених, сазнаје малтешки лист Тајмс оф Малта од извора.

Брод стар 13 година упутио је позив у помоћ око 13 часова по малтешком времену и обавијестио власти Малте да је погођен пројектилом током пловидбе из Шарџе у Дубаију ка Џеди у Саудијској Арабији, гдје је требало да стигне у недјељу.

Према подацима британске службе УКМТО, брод се налазио двије наутичке миље сјеверно од Омана, крећући се кроз Ормуски мореуз, када га је "непознати пројектил погодио непосредно изнад водене линије", изазвавши пожар.

Ово је, како подсјећа малтешки лист, четврти пријављени напад у посљедња 24 сата, након што су пројектили погодили или пали у близини још три пловила код обала Уједињених Арапских Емирата и Омана.

Иранска Револуционарна гарда саопштила је раније данас да има "потпуну контролу" над тим стратешки важним пловним путем, кроз који пролази око 20 одсто светске нафте транспортоване морем, упозоривши да би бродови који покушају да прођу могли бити изложени ракетним ударима или залуталим дроновима.

Због безбједносне ситуације, више великих бродарских компанија, укључујући ЦМА-ЦГМ, Маерск, МСЦ и Коско, обуставило је транзит кроз то подручје и преусмјерило пловила ка другим лукама.

Подијели:

Тагови :

tanker

napad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Министар финансија САД открио када почиње примјена Трампових глобалних царина

Економија

Министар финансија САД открио када почиње примјена Трампових глобалних царина

1 ч

0
Мушкарац напао купце ножем: Драма на Бежанијској коси, полиција је на лицу мјеста

Регион

Мушкарац напао купце ножем: Драма на Бежанијској коси, полиција је на лицу мјеста

1 ч

0
Стевандић: Додик има политичку моћ, бесмислено инсистирање Сарајева

Република Српска

Стевандић: Додик има политичку моћ, бесмислено инсистирање Сарајева

1 ч

0
Привођење Срђана Млађана након убиства полицајца. Без мајице са лисицама воде га два полицајца у цивилу

Регион

"Вјерујеш ли у Сотону?“: Монструм Срђан би ускоро могао на слободу

1 ч

0

Више из рубрике

Америчка подморница потопила ирански ратни брод

Свијет

Невјероватан снимак! Овако је америчка подморница погодила ирански ратни брод

1 ч

0
Америчка подморница потопила ирански ратни брод

Свијет

Америчка подморница потопила ирански ратни брод

1 ч

0
Хоће ли НАТО у рат због напада Ирана на Турску?

Свијет

Хоће ли НАТО у рат због напада Ирана на Турску?

1 ч

0
Хегсет: Убијен лидер јединице која је планирала атентат на Трампа!

Свијет

Хегсет: Убијен лидер јединице која је планирала атентат на Трампа!

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

05

Министарство спољних послова објавило "семафор": Не идите у ове земље!

17

00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

16

54

Амиџић: Министарство ће обезбиједити средства за повратак наших грађана

16

46

Цвијановић упутила писма: Неоправдан напад Ирана представља озбиљно угрожавање регионалне стабилности

16

43

Договорена сарадња: Бренд Борца увезати са домаћом производњом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner