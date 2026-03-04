Погођен танкер у Ормуском мореуз

04.03.2026
16:08
Коментари:0
Танкер "Сефин Престиџ", који плови под заставом Малте, погођен је данас пројектилом за који се вјерује да је ракета, док је пролазио кроз Ормуски мореуз, недалеко од обале Омана, а у нападу није било повријеђених, сазнаје малтешки лист Тајмс оф Малта од извора.
Брод стар 13 година упутио је позив у помоћ око 13 часова по малтешком времену и обавијестио власти Малте да је погођен пројектилом током пловидбе из Шарџе у Дубаију ка Џеди у Саудијској Арабији, гдје је требало да стигне у недјељу.
Према подацима британске службе УКМТО, брод се налазио двије наутичке миље сјеверно од Омана, крећући се кроз Ормуски мореуз, када га је "непознати пројектил погодио непосредно изнад водене линије", изазвавши пожар.
Ово је, како подсјећа малтешки лист, четврти пријављени напад у посљедња 24 сата, након што су пројектили погодили или пали у близини још три пловила код обала Уједињених Арапских Емирата и Омана.
Иранска Револуционарна гарда саопштила је раније данас да има "потпуну контролу" над тим стратешки важним пловним путем, кроз који пролази око 20 одсто светске нафте транспортоване морем, упозоривши да би бродови који покушају да прођу могли бити изложени ракетним ударима или залуталим дроновима.
Због безбједносне ситуације, више великих бродарских компанија, укључујући ЦМА-ЦГМ, Маерск, МСЦ и Коско, обуставило је транзит кроз то подручје и преусмјерило пловила ка другим лукама.
