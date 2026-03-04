Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

Аутор:Огњен Матавуљ
Тужилаштво БиХ обуставило је истрагу против двојице полицијских службеника СИПА Ж.Р. и Е.Л. осумњичених за напад на Миланчета Милића, радника ”Регионалне депоније” у Осмацима код Зворника, потврђено је за АТВ.
Све се одиграло у јуну 2024. године када су два мушкарца, за које се испоставило да су службеници СИПА, аутомобилом ушли у круг ”Регионалне депоније” и кренули снимати дроном. Били су у цивилној одјећи, а један чак у шорцу. Радник их је упозорио да не могу снимати без дозволе запослених, што је довело до расправе током које један од службеника СИПА ударио Милића шамаром у главу.
”Из пријаве и пратећих списа је очигледно да пријављено дјело није кривично дјело прописано Кривичним законом БиХ, нити пријављено кривично дјело ”тјелесна повреда” из Кривичног законика Републике Српске”, наводи Тужилаштво БиХ у одлуци о неспровођењу истраге.
Како сазнаје АТВ кључно за доношење овакве одлуке била је оцјена вјештака медицинске струке да Милић усљед ударца није задобио потрес мозга, иако се након повреде жалио на повраћање.
Због бахатог шамарања грађанина полицијски службеници СИПА очигледно неће сносити никакве посљедице. Прекршајни поступак против њих није ни покренут, а Унутрашња контрола СИПА у њиховом поступању није нашла ништа спорно.
”Одјељење за унутрашњу контролу СИПА је у предметном случају је провело интерни поступак, којом приликом нису утврђени основи сумње да су полицијски службеници приликом предузимања службених радњи починили повреду службене дужности”, рекла је за АТВ портпарол СИПА Јелена Миовчић.
Миланче Милић каже за АТВ да је огорчен поступањем истражних органа, јер испада да не желе да штите своје грађане.
”Ипак су они држава, а ја сам нико и ништа. Сви су стали на њихову страну и мало је рећи да сам разорачан. То јасно показује у каквој земљи живимо”, рекао је Милић.
Милићев адвокат Јован Готовац каже да им је преостало само да надлежном суду поднесу тужбу против полицијских службеника СИПА.
”На основу љекарских налаза покренућемо парнични поступак за накнаду штете”, каже Готовац.
Истрагу против полицијских службеника СИПА инцијално је водило Окружно јавно тужилаштво у Бијељини. Спис су 13. септембра 2024. године уступили Тужилаштву БиХ на надлежно поступање. Међутим, у ОЈТ Бијељина очигледно нису обавијештени да је истрага обустављена, будући да су на упит АТВ-а одговорили да поступајући тужилац и даље прикупља доказе!?
”Тужилачка одлука у предмету није донесена и исти се налази у фази провјера. У овом тренутку још ниједно лице нема статус осумњиченог, а поступајући тужилац предузима све потребне мјере и радње у циљу прикупљања доказа, потребних за расвјетљавање предметног догађаја и доношења правилне тужилачке одлуке”, наводи се у одговору ОЈТ Бијељина.
