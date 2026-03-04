Logo
Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

Огњен Матавуљ

04.03.2026

17:00

Инспектори СИПА без одговорности за шамарање радника депоније

Тужилаштво БиХ обуставило је истрагу против двојице полицијских службеника СИПА Ж.Р. и Е.Л. осумњичених за напад на Миланчета Милића, радника ”Регионалне депоније” у Осмацима код Зворника, потврђено је за АТВ.

Све се одиграло у јуну 2024. године када су два мушкарца, за које се испоставило да су службеници СИПА, аутомобилом ушли у круг ”Регионалне депоније” и кренули снимати дроном. Били су у цивилној одјећи, а један чак у шорцу. Радник их је упозорио да не могу снимати без дозволе запослених, што је довело до расправе током које један од службеника СИПА ударио Милића шамаром у главу.

Пријављени напад није кривично дјело

”Из пријаве и пратећих списа је очигледно да пријављено дјело није кривично дјело прописано Кривичним законом БиХ, нити пријављено кривично дјело ”тјелесна повреда” из Кривичног законика Републике Српске”, наводи Тужилаштво БиХ у одлуци о неспровођењу истраге.

Default Image

Хроника

Скандал: Службеници СИПА нокаутирали радника зворничке ”Депоније”!

Како сазнаје АТВ кључно за доношење овакве одлуке била је оцјена вјештака медицинске струке да Милић усљед ударца није задобио потрес мозга, иако се након повреде жалио на повраћање.

Шамаром није повријеђена службена дужност

Због бахатог шамарања грађанина полицијски службеници СИПА очигледно неће сносити никакве посљедице. Прекршајни поступак против њих није ни покренут, а Унутрашња контрола СИПА у њиховом поступању није нашла ништа спорно.

darko culum

Хроника

Ћулум: СИПА има нулти степен толеранције према службеницима који крше закон

”Одјељење за унутрашњу контролу СИПА је у предметном случају је провело интерни поступак, којом приликом нису утврђени основи сумње да су полицијски службеници приликом предузимања службених радњи починили повреду службене дужности”, рекла је за АТВ портпарол СИПА Јелена Миовчић.

Милић огорчен, најављена тужба

Миланче Милић каже за АТВ да је огорчен поступањем истражних органа, јер испада да не желе да штите своје грађане.

”Ипак су они држава, а ја сам нико и ништа. Сви су стали на њихову страну и мало је рећи да сам разорачан. То јасно показује у каквој земљи живимо”, рекао је Милић.

Celija zatvor

БиХ

Европа упозорила БиХ: Полицајци млате ухапшене, домови социјалне заштите смрде на урин и фекалије

Милићев адвокат Јован Готовац каже да им је преостало само да надлежном суду поднесу тужбу против полицијских службеника СИПА.

”На основу љекарских налаза покренућемо парнични поступак за накнаду штете”, каже Готовац.

Бијељинско тужилаштво необавијештено, тужилац прикупља доказе!?

Истрагу против полицијских службеника СИПА инцијално је водило Окружно јавно тужилаштво у Бијељини. Спис су 13. септембра 2024. године уступили Тужилаштву БиХ на надлежно поступање. Међутим, у ОЈТ Бијељина очигледно нису обавијештени да је истрага обустављена, будући да су на упит АТВ-а одговорили да поступајући тужилац и даље прикупља доказе!?

izetbegovic sipa1

Хроника

Посредници покушавају ”испеглати” напад на радника ”Регионалне Депоније”

”Тужилачка одлука у предмету није донесена и исти се налази у фази провјера. У овом тренутку још ниједно лице нема статус осумњиченог, а поступајући тужилац предузима све потребне мјере и радње у циљу прикупљања доказа, потребних за расвјетљавање предметног догађаја и доношења правилне тужилачке одлуке”, наводи се у одговору ОЈТ Бијељина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

СИПА

физички напад

obustavljena istraga

šamar

Зворник

21

02

Одрон у руднику у Конгу: Погинуло више од 200 људи, међу њима и 70 д‌јеце

21

02

АТВ на мјесту гдје се традиција не заборавља: Младе уче да знају ко су и одакле су

21

00

Тјерао жену да му пошаље експлицитне фотографије, па их слао њеној породици

20

51

Тренерски подвиг Огњена Зарића: Алтах постао хит аустријске Бундеслиге

20

47

Добри резултати на понос Атлетског клуба Борац

