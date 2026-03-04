Logo
ФС БиХ одлучио: Ибрахим Хасанбеговић избачен из фудбала, жестоко кажњен и Елдин Баковић

АТВ

04.03.2026

18:00

0
Фото: АТВ

Ибрахим Хасанбеговић, некадашњи предсједник Комитета за судије и суђење Фудбалског савеза БиХ, који је у јуну прошле године изабран за предсједника ФС Кантона Сарајево, жестоко је казнила Дисциплинска комисија ФСБиХ.

Хасангбеговић је искључен из фудбала, док је Елдин Баковић, генерални секретар Фудбалског савеза Федерације БиХ суспендован не двије године, објавио је ФСБиХ.

- Дисциплинска комисија Фудбалског савеза Босне и Херцеговине на данашњој сједници одржаној у Сарајеву, разматрала је захтјев за потврђивање дисциплинских санкција изречених од дисциплинског органа надлежног савеза Ибрахиму Хасанбеговићу и Елдину Баковићу.

Наведеним правоснажним одлукама дисциплинског органа надлежног савеза Ибрахиму Хасанбеговићу, због тежих и поновљених дисциплинских прекршаја из члана 78, 79, 82. и 84. став (3) и (4) Дисциплинског правилника ФСБиХ, изречена је казна искључења из фудбалске организације, уз новчану казну у износу од 5.000 КМ.

Елдину Баковићу је, за стицај дисциплинских прекршаја из члана 79. став (1), члана 78. у вези са члановима 34. и 38, члана 82. став (1) и члана 84. став (3) Дисциплинског правилника ФСБиХ, изречена јединствена казна забране вршења функције у трајању од двије године, као и новчана казна у износу од 1.500 КМ.

Разматрајући предметни захтјев Дисциплинска комисија ФСБиХ констатовала је да се ради о тежим дисциплинским прекршајима, те су изречене дисциплинске санкције сразмјерне почињеним дисциплинским прекршајима.

Дисциплинска комисија ФСБиХ потврдила је одлуке којима се Ибрахим Хасанбеговић трајно искључује из фудбалске организације, а Елдину Баковићу се забрањује вршење функције и рада у фудбалу на период од двије године - саопштено је из ФСБиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Ибрахим Хасанбеговић

FS BiH

