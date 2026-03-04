Logo
Ухапшени младић и дјевојка на Чукарици: Полиција у "Пежоу" пронашла дрогу

Извор:

Телеграф

04.03.2026

18:17

Дрога кеса запљена
Фото: Pexels

Полиција заплијенила око 50 килограма марихуане и ухапсила два лица због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против дрога, у сарадњи са Интервентном јединицом 92, заплијенили су око 50 килограма марихуане и ухапсили В. М. (1991) и Н. М. (1993) због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело "неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога".

Полиција је на територији Чукарице зауставила возило марке „Пежо“ којим је управљао В. М. док се Н. М. налазила на мјесту сувозача и прегледом возила пронашла опојну дрогу марихуану.

Такође, претресом стана В. М. пронађено је око 100 грама кокаина, као и двије вагице за прецизно мјерење.

Осумњиченима ће бити одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.

(Телеграф.рс)

