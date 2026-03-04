Ухапшени младић и дјевојка на Чукарици: Полиција у "Пежоу" пронашла дрогу

Извор:
Телеграф
04.03.2026
18:17
Коментари:0
Полиција заплијенила око 50 килограма марихуане и ухапсила два лица због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против дрога, у сарадњи са Интервентном јединицом 92, заплијенили су око 50 килограма марихуане и ухапсили В. М. (1991) и Н. М. (1993) због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело "неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога".
Полиција је на територији Чукарице зауставила возило марке „Пежо“ којим је управљао В. М. док се Н. М. налазила на мјесту сувозача и прегледом возила пронашла опојну дрогу марихуану.
Такође, претресом стана В. М. пронађено је око 100 грама кокаина, као и двије вагице за прецизно мјерење.
Осумњиченима ће бити одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.
Регион
12 ч0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Свијет
4 д0
Регион
5 ч0
Регион
5 ч0
Регион
5 ч0
Регион
6 ч0
Најновије
Најчитаније
21
02
21
02
21
00
20
51
20
47
Тренутно на програму