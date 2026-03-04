Logo
Човић открио: Ко је одбио позив и ко се није јављао селектору Србије

Фото: Anadolu/Arife Karakum

Кошаркаши Србије у ослабљеном саставу нису могли да дођу до побједе против Турске која је играла у скоро најјачем тиму.

Селектор Душан Алимпијевић је у Пиониру рачунао на Николу Калинића који није био у саставу за меч у Истанбулу, али су се тамо нашли Алекса Аврамовић и Немања Дангубић. Шта се десило са осталим играчима и зашто други евролигашки играчи нису играли?

Објаснио је то Небојша Човић

"Црвена звезда и Партизан, као и сви остали српски клубови испоштовали су све договоре и пустили све играче који су били на списку репрезентативаца. У том смислу није било никаквих проблема", рекао је Човић за "Данас".

Затим је објаснио зашто ту није било играча из других евролигашких клубова.

"Филип Петрушев је пријавио проблем са коленом и хрскавицом и у договору са докторима је дефинисано да у вријеме 'прозора' мора да мирује како би добио ињекцију којом би санирао тај проблем. Васу Мицића клуб није пустио, уз то има додатни проблем са кољеном и ишао је код доктора у Минхен. У принципу, клуб га није пустио и то је основно. Никола Милутинов је имао повреду кољена, клуб ни њега не би пустио јер се преклапало са Купом Грчке. Али, имамо чврсто обећање да је ту за љето за 'прозор' у јулу. Што се Марка Гудурића тиче, он је у новембру имао проблем са Ахиловом тетивом и тада није дошао, уз обећање да ће бити у фебруару. Међутим, није дошао ни сада. Играо је, био МВП Купа Италије који су освојили. Рекао је да му је потребан одмор и дошао је у Београд да прими ињекцију."

"Смаилагић се није јављао на телефон, Покушевски одбио"

Причао је предсједник кошаркашког савеза Србије и о двојици играча и њиховој специфичној ситуацији.

"Ален Смаилагић се једноставно није јављао на телефон никоме из стручног штаба. Виртус није правио никакав проблем. Сазнали смо да је поломио телефон и био је заказан позив са помоћним тренером у клубу, али се није појавио у заказано вријеме, па закључите остало сами. Алексеј Покушевски није прихватио позив да се одазове, клуб је дао зелено свјетло, он је објаснио селектору да из личних разлога не може да буде део тима. Ми као Савез нисмо у ситуацији да некога натјерамо да игра. Нисам подржавао то ни док сам био у клубовима, да некога терате да игра. Наравно, када је повреда у питању, најважније је да се санирају повреде", закључио је Човић.

Nebojša Čović

košarkaška reprezentacija Srbije

Alen Smajlagić

Aleksej Pokuševski

