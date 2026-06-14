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Курасао "залутао" на СП: Њемачка им забила седам комада

Аутор:

АТВ
14.06.2026 21:05

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Курасао "залутао" на СП: Њемачка им забила седам комада
Фото: Tanjug / AP / Karen Warren

Фудбалска репрезентација Њемачке успјешно је започела наступ на Свјетском првенству 2026. године побједом над дебитантом Курасаом резултатом од 7:1 у мечу првог кола Групе Е.

Нијемци су оправдали улогу фаворита и већ у шестом минуту стигли до предности. Послије добро организоване акције, Феликс Нмеча је затресао мрежу и донио вођство својој селекцији.

Ипак, Курасао је у 21. минуту успио да приреди изненађење. Ливано Комененсија искористио је прилику пред голом Њемачке и постигао погодак за 1:1, који ће остати уписан у историји као први гол ове карипске репрезентације на свјетским првенствима.

Радост аутсајдера није дуго трајала. Њемачка је до одласка на одмор поново преузела потпуну контролу над утакмицом. Нико Шлотербек је у 38. минуту послије корнера вратио предност свом тиму, а у надокнади првог полувремена Кај Хаверц је сигурно реализовао једанаестерац за вођство од 3:1.

Све дилеме око побједника отклоњене су већ на старту другог дијела игре. Џамал Мусијала је у 47. минуту искористио асистенцију капитена Јошуе Кимиха и повисио на 4:1. До краја сусрета Њемачка је наставила да напада и ствара прилике, у 68. је стријелац био Натанијел Браун, десет минута касније мрежу Курасаа затресао је и Дениз Ундав, а Хаверц се поново уписао у 88. минуту.

За Њемачку је ово важна побједа на старту такмичења у групи у којој се још налазе Еквадор и Обала Слоноваче.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Њемачка

Курасао

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