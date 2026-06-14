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Историја на Мундијалу: Свих 11 играча из стартне поставе рођени у иностранству

Аутор:

АТВ
14.06.2026 16:10

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Историја на Мундијалу: Свих 11 играча из стартне поставе рођени у иностранству
Фото: Tanjug / AP / Matt Slocum

Мароканска репрезентација наставља да слиједи стратегију ослањања на дијаспору, а најновија стартна постава додатно је потврдила тај тренд. Свих 11 играча у почетној постави против Бразила рођено је ван те земље.

Ово није изненадна промјена, већ врхунац дугогодишње политике коју спроводи Фудбалски савез Марока заједно са селектором Валидом Реграгијем, у оквиру које се активно регрутују играчи са двојним држављанством.

Тренд је видљив годинама уназад.

На Свјетском првенству 2018. године, 17 од 23 играча рођено је ван Марока. До турнира 2022. тај број је био 14 од 26, док је у циклусу за Мундијал 2026. чак 20 од 26 репрезентативаца рођено у иностранству.

То значи да су играчи рођени у Мароку сада мањина у сопственој репрезентацији.

Међу кључним именима налазе се и лидери тима попут Ашрафа Хакимија, рођеног у Мадриду, као и Брахим Дијас, затим голмана Јусуфа Бунуа, рођеног у Канади, те на примјер везиста и најбољи играч против Бразила Ајуб Буади који је рођен у Француској.

Успјех оваквог приступа потврдио је и историјски резултат на Свјетском првенству 2022. године у Катару, када је Мароко постао прва афричка селекција која је стигла до полуфинала, савладавши селекције Белгије, Шпаније и Португала.

Селектор Реграги, и сам рођен у Француској у породици мароканског поријекла, сматра се кључном фигуром у стварању идентитета ове генерације.

Његов приступ, према којем играчи рођени у иностранству не представљају "резервну опцију" већ равноправне репрезентативце, помогао је да се створи снажан тимски идентитет упркос.

(Б92)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мароко

фудбалер

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