ФИФА објаснила огроман пропуст на Мундијалу

Аутор:АТВ
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Катар и Швајцарска су одиграли меч који је изазвао контроверзу због недостатка уобичајене ВАР графике код ситуације која је претходила једанаестерцу за Швајцарску.
Према објашњењу ФИФА, проблем је настао због кратког техничког проблема у систему, усљед којег није генерисана офсајд анимација прије досуђеног пенала у 14. минуту утакмице.
Из ФИФА-е су навели:
"Током утакмице Катар – Швајцарска у Сан Франциску дошло је до кратког техничког прекида који је спријечио генерисање графике офсајда пре пенала досуђеног Швајцарској у 14. минуту. Проблем је брзо отклоњен."
Организација је нагласила да сам ВАР процес није био угрожен и да су судије у ВАР соби нормално провјериле ситуацију, укључујући и линије офсајда у претходној фази напада, при чему није утврђено да је швајцарски играч био у недозвољеној позицији.
During the Qatar vs. Switzerland match in the San Francisco Bay Area, a brief technical outage prevented the onside animation graphic from being generated ahead of the penalty awarded to Switzerland in the 14th minute. The issue was quickly resolved.— FIFA Media (@fifamedia) June 13, 2026
The workflow of the VAR was… pic.twitter.com/ONpWxXDPE6
Контроверза је настала због тога што гледаоци нису видјели стандардну графичку потврду полуаутоматског офсајд система, који иначе приказује јасну визуелну анимацију како би се повећала транспарентност одлука.
У недостатку те слике, дио публике је на основу успорених снимака посумњао да је Ремо Фројлер можда био у офсајду прије старта у казненом простору, али телевизијски пренос није одмах понудио уобичајени визуелни доказ који би то потврдио или демантовао.
(б92)
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