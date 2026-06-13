"Сад су сви пуни ријечи о Јови Лукићу, може играти у Бундеслиги"

Аутор:АТВ
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Капитен бањалучког Борца Срђан Граховац каже да су сада сви пуни ријечи и Јови Лукићу, а донедавно то и није било тако. Граховац за АТВ каже да Лукић има предиспозиције да буде шпиц у Бундеслиги.
"Сада смо сви пуни ријечи о Јови, сада смо сви вјеровали у његове квалитете, а донедавно баш и није било тако. Када сам се вратио у клуб затекао сам Јову, можда је био у незавидној ситуацији. Његова улога у тиму није била сјајна. Водећи се својим искуством и играња у иностранству, рекао сам најискреније и тада и сада, Јово Лукић има све предиспозиције да буде шпиц у њемачкој Бундеслиги", каже Граховац.
Он каже да се некоме ствари одвијају брже, некоме спорије. Увијек ће доћи до проблема и критика, а онда ко је квалитет и има карактер, све то може пребродити.
"Вјерујем да сви имамо записан негдје горе пут и да све ове ствари професионалног спортисту тестирају да сам себи покаже и докаже докле може да догура, шта све може да носи на својим леђима. Вјерујем да су Јову сви ти моменти ојачали. Сваки дан причамо са млађим играчима да је битно да у тим неким годинама уђу у проблеме, јер као и сам живот, тако и каријера једног спортисте није бајна", каже Граховац.
Јови Лукићу у првом клубу у Румунији није одговарао систем, сматра Граховац.
"Имали су два крила која су играла по странама са контра ногама. Таква крила имају обичај да улазе унутра, самим тим Јово је добијао мање лопти. Он је играч који је робусан, који воли да је у 16 метара, ту је доминантан. Таквом играчу треба доста центаршутева које није имао. Онда се промијени клуб и филозофија игре, стане тренер иза таквог играча, да му минутажу. Када то све играч осјети, носи те енергија. Носи те и играш све боље и показујеш квалитет".
Граховац истиче да му је драго кад се добре ствари дешавају добрим људима.
"Јово је добар момак који има дивну породицу. Вјерујем да квалитет увијек на крају исплива и да се добре ствари дешавају добрим људима. Он је све ово заслужио. Вјерујем да је све ово тек почетак и да најбоље ствари тек слиједе у његовој каријери. Његове физичке предиспозиције су невјероватне. У каријери, док сам био у А селекцији, Един Џеко можда да је имао такве предиспозиције. Такву снагу, а са друге стране брзину, висину, лијева нога, има све предиспозиције за модерног европског играча", каже Граховац.
Он поручује да су љеваци у фудбалу незгоднији за чување, а да је Јово Лукић све то објединио.
"Сјећам се прошле године када смо играли квалификације за европска такмичења, па смо се шалили: Дуга на Јову, Јово сам себи преглава, па горе шта на прави. На крају, тако је и забио важан гол у Албанији. Доста нам је помогао да се те године квалификујемо у групну фазу Лиге конференције", каже Граховац.
Он честита селектору репрезентације БиХ Сергеју Барбарезу што је вјеровао у Јову Лукића и препознао моментум гдје је најбољи стријелац у Румунији.
"Позвао га је на предзадње окупљање и сада када је најбитније дао му шансу. Наравно, намјестиле су се неке ствари, Џеко и Табаковић су повријеђени, али момцима који су исправни посложе се неке ствари и врате се на прави начин", каже Граховац за АТВ.
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