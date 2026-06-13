БиХ - Канада из другог угла, Би-Би-Си лансирао невјероватну технолошку иновацију

Аутор:АТВ
Коментари:0
Британски јавни сервис Би-Би-Си лансирао је невјероватну иновацију за Свјетско првенство која је у кратком року постала апсолутни хит на друштвеним мрежама и подигла стандарде спортског емитовања на потпуно нови ниво.
Наиме, у склопу својих дигиталних платформи, Би-Би-Си је гледаоцима омогућио опцију „Виртуелни 3Д“, преко које навијачи могу изабрати било којег фудбалера на терену (или судију) и пратити акцију уживо из његове личне перспективе.
Хит на мрежи Икс постао је снимак са утакмице између Канаде и БиХ. У фокусу се нашао водећи погодак репрезентације БиХ у 21. минуту утакмице након ударца из угла.
Први снимак прати репрезентативца БиХ Лукића (број 25), који се бори за позицију у петерацу, док камера у реалном времену симулира његово окретање главе, кретање канадских дефанзиваца и славље након што лопта завршава у мрежи.
Друга, још атрактивнија перспектива, приказује лет лопте из угла чувара мреже Канаде. Гледаоци могу видјети виртуелне голманске рукавице у кадру, процјену лета лопте након корнера и тренутак када она, послије скока на првој стативи, вара одбрану и завршава иза његових леђа.
What sorcery is this my @BBCSport colleagues… you can watch in virtual 3D on the BBC website, this is the Canadian goalies view of the Bosnia goal…. pic.twitter.com/4NSIYOMd1Y— Faisal Islam (@faisalislam) June 12, 2026
Овај напредни 3Д мод користи податке са сензора на стадиону и дресовима како би у дјелићу секунде генерисао прецизан тродимензионални приказ кретања.
Иако графика подсјећа на модерне фудбалске симулације, прецизност и тактички увид који пружа — попут праћења офсајд линије или реакције голмана — отварају потпуно нову димензију за анализу игре.
(Кликс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
55
11
45
11
44
11
37
11
34
Тренутно на програму