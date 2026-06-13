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БиХ - Канада из другог угла, Би-Би-Си лансирао невјероватну технолошку иновацију

Аутор:

АТВ
13.06.2026 11:37

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БиХ - Канада из другог угла, Би-Би-Си лансирао невјероватну технолошку иновацију
Фото: X / BBC

Британски јавни сервис Би-Би-Си лансирао је невјероватну иновацију за Свјетско првенство која је у кратком року постала апсолутни хит на друштвеним мрежама и подигла стандарде спортског емитовања на потпуно нови ниво.

Наиме, у склопу својих дигиталних платформи, Би-Би-Си је гледаоцима омогућио опцију „Виртуелни 3Д“, преко које навијачи могу изабрати било којег фудбалера на терену (или судију) и пратити акцију уживо из његове личне перспективе.

Хит на мрежи Икс постао је снимак са утакмице између Канаде и БиХ. У фокусу се нашао водећи погодак репрезентације БиХ у 21. минуту утакмице након ударца из угла.

Први снимак прати репрезентативца БиХ Лукића (број 25), који се бори за позицију у петерацу, док камера у реалном времену симулира његово окретање главе, кретање канадских дефанзиваца и славље након што лопта завршава у мрежи.

Друга, још атрактивнија перспектива, приказује лет лопте из угла чувара мреже Канаде. Гледаоци могу видјети виртуелне голманске рукавице у кадру, процјену лета лопте након корнера и тренутак када она, послије скока на првој стативи, вара одбрану и завршава иза његових леђа.

Овај напредни 3Д мод користи податке са сензора на стадиону и дресовима како би у дјелићу секунде генерисао прецизан тродимензионални приказ кретања.

Иако графика подсјећа на модерне фудбалске симулације, прецизност и тактички увид који пружа — попут праћења офсајд линије или реакције голмана — отварају потпуно нову димензију за анализу игре.

(Кликс)

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Тагови :

Канада БиХ

Свјетско првенство 2026

фудбалер

ББЦ 3Д технологија фудбал

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