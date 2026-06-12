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Сјајне вијести за БиХ пред утакмицу с Канадом

Аутор:

АТВ
12.06.2026 12:15

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Фудбалери БиХ на тренингу пред почетак Свјетског првенства
Фото: Tanjug/Jon Blacker/The Canadian Press via AP

Капитен фудбалске репрезентације Канаде Алфонсо Дејвис се још није у потпуности опоравио од повреде задње ложе.

Ово заправо значи сјајне вијести за БиХ с обзиром да неће играти у уводној утакмици Свјетског првенства против Змајева.

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Канадски селектор Џеси Маркс је изјавио да је Алфонсо Дејвис обавио преглед магнетном резонанцом, који је показао позитивне знакове, те да лијечење повреде добро напредује.

"Надамо се да ће се опоравак убрзати у наредним данима или седмици, како би Дејвис ускоро могао поновно заиграти", рекао је.

Дејвис, који у Бајерну наступа као лијеви бек, због повреда је прошле сезоне одиграо само 23 утакмице, углавном улазећи са клупе. За канадску репрезентацију у 58 наступа постигао је 15 голова.

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У утакмици против Босне и Херцеговине капитенску траку носиће везњак Стивен Еустакио. Након сусрета с БиХ, Канада у групи Б Свјетског првенства очекује још мечеве с Катром и Швајцарском.

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Тагови :

Фудбалска репрезентација БиХ

Канада

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

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