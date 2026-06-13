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Хаос на улицама: Полиција спријечила сукоб навијача БиХ и Хрватске у Новом Травнику

Аутор:

АТВ
13.06.2026 09:43

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Хаос на улицама: Полиција спријечила сукоб навијача БиХ и Хрватске у Новом Травнику
Фото: YouTube/ Centralna BA

Полиција је ноћас у Новом Травнику спријечила већи инцидент и могући физички сукоб између група навијача БиХ и Хрватске након утакмице БиХ и Канаде, пише портал Централна.ба.

До напетости је дошло након завршетка сусрета који је завршен резултатом 1:1, када су бројни навијачи БиХ изашли на улице како би прославили освојени бод.

Вербални сукоб у центру града

Према наводима локалних медија и свједока, ситуација се заоштрила у центру Новог Травника, испред угоститељског објекта „Кафе Стар“, гдје се налазила група навијача хрватске репрезентације.

Наводно је дошло до вербалног сукоба, међусобних увреда и нагуравања, а окупљене групе биле су надомак физичког обрачуна.

Полиција раздвојила групе и појачала патроле

Већи инцидент спријечили су полицајци који су већ били распоређени по граду због појачаних мјера безбједности.

Полиција је поставила кордон између сукобљених група и раздвојила навијаче, чиме је ситуација стављена под контролу.

Према доступним информацијама, није било повријеђених лица нити је забиљежена већа материјална штета.

Након инцидента полиција је наставила појачано да патролира градом како би спријечила нове сукобе и одржала јавни ред и мир.

(Централа.ба)

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

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