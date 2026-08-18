Соња Белина пронађена мртва

Аутор:АТВ редакција
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У једном винограду у Француској пронађено је делимично спаљено тело, а полиција верује да је у питању Соња Белина (Сониа Bellina), позната француска инфлуенсерка, која се данима води као нестала.
Тиктокерка из Нима у Француској нестала је 10. августа, а након језивог открића у винограду, тужилаштво је покренуло истрагу због убиства.
Како пише "Оуест-Франце", радник је 12. августа пронашао тијело између редова вино лозе у јужнофранцуском департману Гард. Иако се и даље чекају ДНК потврде, тужилаштво све више вјерује да је у питању Соња.
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Истражитељи испитују мјесто проналаска у Сен-Жилу, око 20 километара јужно од Нима, у потрази за форензичким траговима. У истрагу је укључено готово 40 жандарма.
Соња Белина била је веома позната ТикТок креаторка са више од 259.000 пратилаца. Објављивала је снимке у формату lip-sync, а на друштвеним мрежама је приказивала свој луксузни начин живота.
@sonia.bellina #pourtoi #fyp #pourtoi #foryou #page #trend #chomage ♬ Chômage je suis au chômage -
Према наводима медија, са објављивањем садржаја почела је око 2020. године. Њена активност на друштвеним мрежама касније је постала ријеђа, а од 2025. године услиједио је период неактивности.
Њена породица и пријатељи углавном су њен приватни живот држали подаље од јавности.
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Након вијести о њеној сумњивој смрти, на њеним налозима на друштвеним мрежама почеле су да се појављују поруке опроштаја.
Соња би у септембру напунила 30 година, а породица је била планирала прославу.
Још није познато како је 29-годишња Соња страдала. Тужилаштво до сада није саопштило детаље о осумњиченима нити о могућем мотиву.
Сестра жртве испричала је да је Соња те вечери када је нестала требало да се састане са једном особом. Како је Миа рекла за "Миди Либре", она је и раније излазила са тим мушкарцем.
Док се породица суочава са огромним шоком, додатно је изложена неприхватљивим гласинама и сајбер-насиљу. На друштвеним мрежама, између осталог, појавиле су се тврдње да је Соња радила као ескорт дама.
Породица је, према сопственим наводима, због тога контактирала ТикТок и затражила уклањање спорних објава.
(Телеграф)
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