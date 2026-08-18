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Лондон постаје мета? Стигла је тешка порука из Русије

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 20:28

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Лондон постаје мета? Стигла је тешка порука из Русије
Фото: Tanjug/AP/Brendan Smialowski

Москва има право да учешће британских ракетних снага у нападима на Русију сматра директним учешћем у сукобу у Украјини, са свим посљедицама које из тога произлазе, изјавио је руски министар спољних послова Сергеј Лавров.

"Предсједник /Русије Владимир Путин/ упозорио је да задржавамо право да дјелујемо у било којем дијелу свјетских океана ако неко угрожава наше интересе или имовину. Управо тако имамо право да јавно проглашено директно учешће британских ракетних снага у нападима на Русију сматрамо учешћем у рату, са свим посљедицама које из тога произлазе", рекао је Лавров, преноси ТАСС.

Он је додао да му је жао Велике Британије уколико настави да подржава кијевски режим до краја.

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Тагови :

Сергеј Лавров

Велика Британија

Лондон

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