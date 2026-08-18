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Возач аутобуса завршио у притвору: Сумња се да је заспао за воланом и усмртио 12 људи

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 18:15

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Екипе хитних служби на мjесту несреће након што је путнички аутобус слетио са пута и преврнуо се у канал поред ауто-пута између мјеста Мезекерестеш и Мезенађмихаљ у Мађарској, у недјељу, 16. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Zoltan Mathe (SUB)

Мађарски суд наложио је притвор пољском возачу аутобуса, осумњиченом да је заспао за воланом изазвавши несрећу у којој је погинуло 12 људи, а више десетина повријеђено.

“Према тренутном стању истраге, возач није био способан да безбједно управља возилом јер је због умора заспао”, саопштили су тужиоци затраживши да возачу буде продужен притвор.

Према мађарском закону, осумњичени може бити задржан највише 72 часа без судског налога, па су тужиоци затражили да му буде одређен притвор до суђења, наводећи забринутост да би могао побјећи или ометати истрагу која је у току.

Полиција је привела возача и испитала га због сумње да је непажљивом вожњом изазвао саобраћајну несрећу са великим бројем погинулих.

Пољски аутобус са 57 ходочасника слетио је у јарак и преврнуо се у нед‌јељу, 16.августа, у источној Мађарској.

Најмање 12 људи погинуло је на мјесту несреће или након што су превезени у болницу, док су три особе задобиле повреде опасне по живот, а још 20 је тешко повријеђено, преноси Срна.

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Тагови :

аутобус

Мађарска

Притвор

возач

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