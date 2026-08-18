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У Русији изведена прва операција замјене кука помоћу аутономног роботског система

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Аутор:

АТВ редакција
18.08.2026 18:00

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Операција
Фото: pexels/DΛVΞ GΛRCIΛ

Хирурзи у московској болници Савељева извели су прву операцију замјене кука у Русији уз помоћ аутономног роботског система "кјувис хип", изјавила је новинарима замјеник градоначелника Москве за социјални развој Анастасија Ракова.

"Робот-хирург није замијенио хирурга, већ је дјеловао као високопрецизни асистент. Наши стручњаци успјешно су обавили процедуре код два пацијента, који се сада опорављају и већ могу самостално да ходају", рекла је Ракова.

Она је навела да су хирурзи уградили протезе са максималном прецизношћу, прилагођавајући поступак индивидуалној анатомији сваког пацијента.

Према њеним ријечима, љекари су користили снимке компјутеризоване томографије /ЦТ/ за израду тродимензионалних модела зглобова пацијената и припрему индивидуалних планова операције, преноси Срна.

"Љекари планирају да до краја ове године у Москви изведу око 1.000 сложених операција замјене зглобова уз помоћ различитих хируршких робота", додала је Ракова.

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Тагови :

Операција

Русија

Робот

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Операција у медицини се односи на хируршки захват који изводи љекар ради уклањања обољелог и враћања изгледа и функције органа, истовремено формирајући нове анатомске односе у тијелу.

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