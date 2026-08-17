У Србији успјешно изведена прва анатомска ресекција режња плућа

Аутор:АТВ редакција
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На Војномедицинској академији успјешно је изведена прва анатомска ресекција режња плућа (лобектомија) у Србији применом НИВАТС (Non-Intubated Video-Assisted Thoracic Surgery) технике.
Овај савремени оперативни концепт обједињује минимално инвазивну грудну хирургију и минимално инвазивну анестезију, саопштено је из Војномедицинске академије.
НИВАТС представља један од најсавременијих праваца развоја торакалне хирургије у свијету. Омогућава извођење видео-асистираних торакоскопских операција плућа (ВАТС), укључујући и сложене анатомске ресекције, код пацијента који се налази у дубокој општој анестезији, уз адекватну аналгезију и очувано спонтано дисање, без примјене ендотрахеалне интубације и механичке вентилације током оперативног захвата.
Предности НИВАТС технике огледају се у смањењу оперативног стреса, избјегавању компликација повезаних са ендотрахеалном интубацијом и механичком вентилацијом, мањем постоперативном болу, бржој мобилизацији и опоравку, као и потенцијално краћем болничком лијечењу код пажљиво одабраних пацијената.
НИВАТС техника представља значајан искорак у развоју савремене минимално инвазивне грудне хирургије у Србији и потврђује опредељеност Војномедицинске академије за континуирано увођење најсавременијих хируршких и анестезиолошких процедура.
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Носилац идеје о увођењу овог приступа на Војномедицинској академији је начелник Групе хируршких клиника ВМА, грудни хирург, пуковник проф. др Небојша Марић.
Оперативни захват резултат је заједничког рада грудног хирурга пуковника проф. др Небојше Марића са Клинике за грудну хирургију и специјалисте анестезиологије са Клинике за анестезиологију и интензивну терапију Душице Стаменковић.
У тиму су учествовали и асистент Ивана Николић, специјалиста анестезиологије Ненад Новаковић, анестетичар Млађана Савић, специјализант торакалне хирургије, као и инструментарке Јасмина Лукић и Јелена Перазић.
Војномедицинска академија омогућила је стручно усавршавање медицинског тима у Националном респираторном центру у Кини (National Center for Respiratory Medicine, Guangzhou), у организацији експерата из ове области, професора Џианшинг Хеа, Дијего Гонзалес-Риваса и Шубен Лиа.
На тај начин створени су услови за примјену стечених знања и увођење НИВАТС технике у клиничку праксу, за извођење хируршких захвата различитог обима.
Успјешно изведена прва НИВАТС лобектомија представља важан темељ за даљи развој овог програма на Војномедицинској академији и потврђује да се у Србији могу примјењивати најсавременији свјетски стандарди у области минимално инвазивне грудне хирургије, наведено је у саопштењу.
На Медицинском факултету ВМА Универзитета одбране паралелно је покренут и научноистраживачки пројекат посвећен примени НИВАТС технике, који је усвојио Сенат Универзитета одбране.
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У оквиру пројекта систематски ће се пратити периоперативни и постоперативни резултати, са циљем објективне процјене предности ове методе у односу на стандардне оперативне приступе.
У реализацији пројекта учествоваће мултидисциплинарни тим истакнутих стручњака из области грудне хирургије, анестезиологије и других сродних медицинских дисциплина, чиме ће бити створена основа за даљи развој ове методе, њену научну евалуацију и међународну афирмацију резултата Војномедицинске академије.
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