Огласио се МУП Србије о наводима да је Дачић у болници

16.05.2026 12:54

Министарство унутрашњих послова Србије најоштрије осуђује и у потпуности демантује апсолутне измишљотине и лажне вијести објављене у појединим медијима, да се потпредсједник Владе и министар унутрашњих послова Ивица Дачић тренутно налази "у болници због проблема са дијабетесом".

"Ријеч је о срамотном, безобзирном и крајње непрофесионалном пласирању дезинформација. Посебно је монструозно то што поједине редакције свјесно злоупотребљавају чињеницу да је министар Дачић недавно прошао кроз изузетно тешко здравствено стање и због тога провео скоро мјесец дана на болничком лијечењу. Овакве опасне и злонамјерне вијести директно и грубо узнемиравају јавност, грађане Србије, као и породицу министра Дачића. Обавјештавамо грађане да се министар Дачић не налази у болници, већ да се успјешно опоравља и подсјећамо да је министар преузео обављање својих редовних државничких и министарских дужности", наведено је у саопштењу МУП.

Како наводе из МУП, у складу са препорукама љекара који су се бринули и брину о његовом здрављу, министар Дачић сваке недјеље обавља редовну здравствену контролу и прегледе у Клиничком центру.

"Министар је свакодневно на послу, и поводом актуелног случаја, он је као министар донио рјешење да пуковник полиције Веселин Милић више не обавља дужност начелника ПУ за град Београд. Овакве дезинформације имају за циљ да се створи срамни лажни утисак да министар више није у стању да обавља своју функцију. Апелујемо на све медије и захтијевамо од њих да се убудуће строго уздрже од објављивања било каквих непровјерених информација и нагађања, као и да, прије објављивања било каквих вијести о здравственом стању министра Дачића, провјере чињенице путем званичних канала комуникације МУП-а, умјесто што пласирају лажне вијести које нарушавају стабилност и уносе немир међу грађане", додато је у саопштењу.

