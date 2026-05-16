Вучић: Тијело Александра Нешовића није пронађено!

Тијело Александра Нешовића није пронађено, рекао је Александар Вучић, предсједник Србије.
Замолио је још једном да се не објављује да је тијело пронађено, иако није пронађено.
- Тијело и даље нисмо пронашли, интензивна је потрага, читаве јединице траже. Мислимо да знамо рејон, и огроман број људи је ангажован - рекао је Вучић.
Директор полиције Драган Васиљевић рекао је да су ангажовани максимални капацитети полиције од када се сазнало за догађај у ресторан на Сењаку.
- Полиција по налогу ВЈТ у Београду прикупља и обезбјеђује све доказе са лица мјеста и околине и са других тачака које су сумњиве. Ради се о сумњи да је извршено више тешких кривичних дјела. Полиција ефикасно спроводи истрагу, заштићених нема, нити ће их бити. У овом случају ћемо то показати и доказати на делу. Задржано је 10 лица и у току данашњег дана бише спроведени у ВЈТ, а међу њима су четири полицијска службеника. Потрага за телом лица траје. Више од 200 припадника УКП ради на расветљавању овог дела, а јутрос смо укључили и екипе САЈ, које претражују околину Београда - рекао је Васиљевић.
