Вучић: Тијело Александра Нешовића није пронађено!

16.05.2026 11:54

Фото: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Тијело Александра Нешовића није пронађено, рекао је Александар Вучић, предсједник Србије.

Замолио је још једном да се не објављује да је тијело пронађено, иако није пронађено.

- Тијело и даље нисмо пронашли, интензивна је потрага, читаве јединице траже. Мислимо да знамо рејон, и огроман број људи је ангажован - рекао је Вучић.

Ангажовани максимални капацитети полиције

Директор полиције Драган Васиљевић рекао је да су ангажовани максимални капацитети полиције од када се сазнало за догађај у ресторан на Сењаку.

- Полиција по налогу ВЈТ у Београду прикупља и обезбјеђује све доказе са лица мјеста и околине и са других тачака које су сумњиве. Ради се о сумњи да је извршено више тешких кривичних дјела. Полиција ефикасно спроводи истрагу, заштићених нема, нити ће их бити. У овом случају ћемо то показати и доказати на делу. Задржано је 10 лица и у току данашњег дана бише спроведени у ВЈТ, а међу њима су четири полицијска службеника. Потрага за телом лица траје. Више од 200 припадника УКП ради на расветљавању овог дела, а јутрос смо укључили и екипе САЈ, које претражују околину Београда - рекао је Васиљевић.

