Ухапшена три полицајца због нестанка Александра Нешовића Баје

Због нестанка Александра Нешовића Баје у Београду ухапшена су и три полицијска службеника.
"По налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду припадници Управе криминалистичке полиције, Службе за сузбијање криминалитета и Службе за борбу против организованог криминала МУП РС ухапсили су и три полицијска службеника због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела Помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела и Непријављивање кривичног дјела и учиниоца, а у вези са пријављеним нестанком Александра Нешовића Баје (52) 12. маја 2026. године. У питању су Б.М. (41), С.С. (33) и П.П. (47)", саопштено је из полиције.
У току спровођења акције на расветљавању свих околности под којима је 12. маја 2026. године нестао Александар Нешовић Баја, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду, претходно су лишени слободе С.В. и М.С. због постојања основа сумње да су извршили кривична дела Тешко убиство у покушају, Недозвољено ношење оружја и Изазивање опште опасности.
Такође, слободе су лишени и Н.Л (50) власник угоститељског локала на Сењаку у којем је последњи пут виђен Александар Нешовић, као и конобар у том локалу С.В.
Они се сумњиче за извршење кривичних дјела Помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела и Непријављивање кривичног дјела и учиниоца. Осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати у ком року ће бити приведени на саслушање у ВЈТ у Београду.
ВЈТ у Београду у сарадњи са Управом криминалистичке полиције и Службом за борбу против организованог криминала и SSK МУП РС наставља да утврђује све околности овог кривично-правног догађаја и спроводи опсежну потрагу за несталим лицем.
Због нестанка Александра Нешовића Баје полиција у Београду ухапсила је двојицу мушкараца.
Како се наводи у саопштењу Вишег јавног тужилаштва у Београду, осим што су двојица ухапшена, пронађене су двије чауре, као и трагови крви у локалу који припадају несталом Нешовићу, пише Курир.
"Више јавно тужилаштво у Београду је 13. маја 2026. године у вечерњим часовима, обавијештено од стране Управе криминалистичке полиције да је Ј.М. пријавила нестанак свог невјенчаног супруга А.Н. Према њеним сазнањима А.Н. је посљедњи пут кад су се чули 12. маја 2026.године око 23 часа боравио у једном ресторану на Сењаку, гдје се састао са пријатељима. Након тога, послије 23 часова А.Н. је престао да јој се јавља и мобилни телефон је угашен", наводи се у саопштењу у коме се додаје:
Нестао Кекин човјек - пронађене двије чауре и трагови крви Александра Нешовића
"Јавни тужилац ВЈТ у Београду је по пријави нестанка у 21:30 часова започео са вршењем увиђаја на наведеној локацији, уз присуство полицијских службеника УКП и форензичара из НЦКФ којом приликом су пронађене двије чауре ХП 9 mm, као и више трагова крви у локалу, за које се сумња да припадају оштећеном, који је нестао. Увиђај је настављен и током данашњег дана, којом приликом је у контејнеру преко пута локала пронађен мобилни телефон марке "Iphone", непознатог власника. По налогу ВЈТ у Београду ухапшена су два лица С.В. и М.С. због постојања основа сумње да су извршили кривична дјела Тешко убиство у покушају, Недозвољено ношење оружја и Изазивање опште опасности.
Александар Нешовић се раније доводио у везу са криминалном групом са Новог Београда коју је предводио Дејан Стојановић Кека.
Почетком фебруара полиција је ухапсила плаћене убице, држављанина Шведске Ј. Ц. Г. Н. (26) и држављанку Јужноафричке Републике С. Ц Г. (28), које је према оперативним информацијама ангажовао врачарски клан.
Њих су у локалу на Сењаку савладали гости и задржали до доласка полиције.
Међу присутнима у локалу на Сењаку, гдје су ухапшени држављани Шведске и Јужноафричке Републике осумњичени за припрему ликвидације, наводно су били и Жарко В. те Александар Нешовић звани Баја, који је раније важио за блиског човјека Дејана Стојановића Кеке.
Према незваничним сазнањима Курира, један правац истраге води ка такозваном врачарском клану и ранијим сукобима које су имали са особом блиском Кекиној криминалној групи.
Осумњичени су у суботу ухапшени након што су их гости локала савладали и задржали до доласка полиције. Терете се за припрему убиства, а на саслушању су се бранили ћутањем.
Истрага треба да утврди ко је био мета, као и ко стоји иза организације напада.
