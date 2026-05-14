Пијани срндаћи праве проблеме: Издато хитно упозорење за све возаче

14.05.2026 21:08

пијани срндаћ животиња
Фото: Iks/printscreen

Француска полиција издала је необично упозорење возачима, наводећи да се током прољећа на цестама могу појавити срндаћи под утјецајем алкохола, чије је понашање потпуно непредвидиво.

Иако звучи као шала, власти тврде да је ситуација озбиљна. Локална жандармерија објаснила је да срндаћи у овом периоду конзумирају ферментирано воће и труле биљке, које због процеса ферментације садрже одређени проценат алкохола. То код животиња изазива стање налик пијанству.

На друштвеним мрежама појавили су се бројни снимци животиња које се понашају необично. На појединим видеима могу се вид‌јети срндаћи који се неконтролирано врте укруг, забацују главу и "плешу", док се неки котрљају по трави тик уз ивицу прометних дионица.

Иако призори на први поглед д‌јелују смијешно, полиција упозорава да сусрет с дезоријентираном животињом тешком више десетина килограма може завршити кобно.

"Животиње под утицајем алкохола губе страх од аутомобила и људи. Могу изненада истрчати пред возило или остати непомичне насред цесте, без свијести о опасности", упозорили су из полиције.

Возачима се савјетује додатни опрез приликом проласка кроз шумовита подручја Француске, али и других европских земаља током прољетних мјесеци. Надлежни препоручују смањење брзине и обраћање пажње на подручја уз цесту.

Ако примијете животињу која се понаша неуобичајено, возачима се савјетује да јој не прилазе и да је не покушавају отјерати сиреном, јер реакције "пијаног" срндаћа могу бити агресивне или потпуно ирационалне, пише Аваз

