Logo
Large banner

Сутра морате да поклопите сво посуђе у кући: Славимо велики празник уз овај строг обичај

Аутор:

АТВ
14.05.2026 21:07

Коментари:

0
Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.
Фото: ATV

Свети Атанасије Велики био је архиепископ Александрије и један од најзначајнијих бранилаца хришћанске вјере у првим вековима хришћанства. Сваке године СПЦ и њени вјерници обиљежавају сјећање на Светог Атанасија Великог 15. маја уз занимљиве обичаје и вјеровања.

Рођен је у Александрији 296. године, а већ у раном детињству показивао је склоност ка духовном животу и учењу. Као ђакон архиепископа Александра, учествовао је на Првом васељенском сабору у Никеји, где је стекао велики углед захваљујући својој учености и доприносу учвршћивању православног учења.

На сабору у Никеји, Свети Атанасије имао је важну улогу у борби против аријанизма и у обликовању текстова који ће касније постати дио Символа вјере. Његов допринос сматра се једним од темеља хришћанске догме.

Након смрти архиепископа Александра, Атанасије постаје његов насљедник и на том положају остаје више од четири деценије, упркос сталним црквеним и политичким сукобима.

Прогонства и борба за вјеру

Током живота, Свети Атанасије био је један од најпрогоњенијих црквених великодостојника свог времена. Против њега су се окретали цареви, јеретици и поједини црквени кругови, што је доводило до његових вишеструких смењивања и прогонстава.

-спц-вјера-црква-кандило-05092025

Друштво

Ако сутра видите да неко лупа у шерпу, придружите му се: Ово су најважнији обичаји за велики празник

Више пута је био приморан да напусти Александрију, али се сваки пут враћао на своју епископску столицу захваљујући подршци вјерника и одлука црквених сабора.

Живот у прогонству и повратци на престо

Током дугог периода немира, Атанасије је боравио у више градова, укључујући Рим и Трир. Његов живот био је обиљежен сталним политичким притисцима, саборским расправама и борбом за очување православног учења, али и непоколебљивом вјером која га је враћала на чело Александрије.

Обичаји и вјеровања

У народном предању, посебно на југу Србије, сачуване су различите приче и вјеровања везана за Светог Атанасија.

Према једној легенди, ђаво га је искушавао у лику прелијепе дјевојке, покушавајући да га одврати од вјере, али га је светитељ разоткрио и, према предању, заробио у мали суд који је бацио у море. Каже се да је суд годинама плутао, све док га рибари нису пронашли и отворили, ослобађајући зло које је поново почело да искушава људе.

Сандук

Друштво

Црква упозорава да један обичај вријеђа успомену на покојника: Нема везе са православљем

Због ове приче, у неким крајевима постоји вјеровање да се на дан Светог Атанасија судови у кући држе затвореним, како би се спречило “ослобађање зла”, а такође се вјерује да грмљавина тог дана има посебно значење и тумачи се као знак духовне борбе.

Насљеђе Светог Атанасија

Свети Атанасије преминуо је 373. године, остављајући за собом изузетно теолошко и духовно насљеђе. Сматра се једним од стубова хришћанске цркве и симболом истрајности у вјери.

Његов живот остаје примјер непоколебљиве борбе за истину, упркос прогонима, клеветама и притисцима кроз које је пролазио током више деценија служења цркви.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Црква

светац

обичаји

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра је Свети Јаков: Вјерује се да штити сиромашне, једну ствар никако не треба радити, враћа се три пута горе

Друштво

Сутра је Свети Јаков: Вјерује се да штити сиромашне, једну ствар никако не треба радити, враћа се три пута горе

1 д

0
На данашњи дан спаљене су мошти Светог Саве: Тужан празник за Србе

Друштво

На данашњи дан спаљене су мошти Светог Саве: Тужан празник за Србе

4 д

0
Крсна слава црква православље

Друштво

Данас славимо великог свеца: Вјерује се да једну ствар данас никако не би требало да урадите

6 д

0
Тетовирање тетоважа тату мајстор

Друштво

Шта свештеник каже о тетовирању вјерских симбола

1 седм

0

Више из рубрике

Сфинга теорије завјере Египат пирамиде

Друштво

Шта се крије испод Сфинге? Стари ЦИА документ покренуо нове теорије

41 мин

0
Зоран без једне ноге чува 150 оваца: Сваки дан тренира, а тражи и трећу жену

Друштво

Зоран без једне ноге чува 150 оваца: Сваки дан тренира, а тражи и трећу жену

45 мин

0
јагоде тржница воће

Друштво

Стигле домаће јагоде по нижим цијенама, трешње и до папрених 17 КМ по килограму

2 ч

0
чамци с месом, тиквице, ручак, рецепт, храна

Друштво

Уколико волите тиквице, ово је рецепт за вас: Брзо, сочно и једноставно!

5 ч

0

  • Најновије

21

16

Цвијановићева се састала са чланицом српског кокуса америчког Конгреса Клаудијом Тени

21

08

Пијани срндаћи праве проблеме: Издато хитно упозорење за све возаче

21

07

Сутра морате да поклопите сво посуђе у кући: Славимо велики празник уз овај строг обичај

20

59

Шта се крије испод Сфинге? Стари ЦИА документ покренуо нове теорије

20

55

Зоран без једне ноге чува 150 оваца: Сваки дан тренира, а тражи и трећу жену

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner