Сутра морате да поклопите сво посуђе у кући: Славимо велики празник уз овај строг обичај

Аутор:АТВ
Коментари:0
Свети Атанасије Велики био је архиепископ Александрије и један од најзначајнијих бранилаца хришћанске вјере у првим вековима хришћанства. Сваке године СПЦ и њени вјерници обиљежавају сјећање на Светог Атанасија Великог 15. маја уз занимљиве обичаје и вјеровања.
Рођен је у Александрији 296. године, а већ у раном детињству показивао је склоност ка духовном животу и учењу. Као ђакон архиепископа Александра, учествовао је на Првом васељенском сабору у Никеји, где је стекао велики углед захваљујући својој учености и доприносу учвршћивању православног учења.
На сабору у Никеји, Свети Атанасије имао је важну улогу у борби против аријанизма и у обликовању текстова који ће касније постати дио Символа вјере. Његов допринос сматра се једним од темеља хришћанске догме.
Након смрти архиепископа Александра, Атанасије постаје његов насљедник и на том положају остаје више од четири деценије, упркос сталним црквеним и политичким сукобима.
Током живота, Свети Атанасије био је један од најпрогоњенијих црквених великодостојника свог времена. Против њега су се окретали цареви, јеретици и поједини црквени кругови, што је доводило до његових вишеструких смењивања и прогонстава.
Друштво
Ако сутра видите да неко лупа у шерпу, придружите му се: Ово су најважнији обичаји за велики празник
Више пута је био приморан да напусти Александрију, али се сваки пут враћао на своју епископску столицу захваљујући подршци вјерника и одлука црквених сабора.
Током дугог периода немира, Атанасије је боравио у више градова, укључујући Рим и Трир. Његов живот био је обиљежен сталним политичким притисцима, саборским расправама и борбом за очување православног учења, али и непоколебљивом вјером која га је враћала на чело Александрије.
У народном предању, посебно на југу Србије, сачуване су различите приче и вјеровања везана за Светог Атанасија.
Према једној легенди, ђаво га је искушавао у лику прелијепе дјевојке, покушавајући да га одврати од вјере, али га је светитељ разоткрио и, према предању, заробио у мали суд који је бацио у море. Каже се да је суд годинама плутао, све док га рибари нису пронашли и отворили, ослобађајући зло које је поново почело да искушава људе.
Друштво
Црква упозорава да један обичај вријеђа успомену на покојника: Нема везе са православљем
Због ове приче, у неким крајевима постоји вјеровање да се на дан Светог Атанасија судови у кући држе затвореним, како би се спречило “ослобађање зла”, а такође се вјерује да грмљавина тог дана има посебно значење и тумачи се као знак духовне борбе.
Свети Атанасије преминуо је 373. године, остављајући за собом изузетно теолошко и духовно насљеђе. Сматра се једним од стубова хришћанске цркве и симболом истрајности у вјери.
Његов живот остаје примјер непоколебљиве борбе за истину, упркос прогонима, клеветама и притисцима кроз које је пролазио током више деценија служења цркви.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 д0
Друштво
4 д0
Друштво
6 д0
Друштво
1 седм0
Друштво
41 мин0
Друштво
45 мин0
Друштво
2 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
21
16
21
08
21
07
20
59
20
55
Тренутно на програму