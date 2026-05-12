Logo
Large banner

Сутра је Свети Јаков: Вјерује се да штити сиромашне, једну ствар никако не треба радити, враћа се три пута горе

Аутор:

АТВ
12.05.2026 21:49

Коментари:

0
Сутра је Свети Јаков: Вјерује се да штити сиромашне, једну ствар никако не треба радити, враћа се три пута горе
Фото: АТВ

Српска православна црква и вјерници сутра обиљежавају Светог апостола Јакова, сина Зеведејевог, једног од дванаесторице најближих ученика Исуса Христа. У народу је познат и као Свети апостол Јаков, односно Јаков Старији, како би се разликовао од другог апостола истог имена.

Јаков је био брат Јован Богослов, а према предању, обојица су оставила рибарске мреже, породични дом и дотадашњи живот како би пошли за Христом. Позвани су док су рибарили на обали Галилејског мора, а управо ће Јаков касније постати један од тројице апостола којима је Исус откривао највеће тајне своје мисије.

Био је сведок неких од најважнијих догађаја из Христовог живота - васкрсења Јаирове кћери, Преображења Господњег на Тавору, али и Христове молитве у Гетсиманском врту, непосредно пред страдање.

Након Христовог вазнесења, Свети Јаков проповедао је Јеванђеље међу Јеврејима, али и далеко ван граница тадашње Јудеје. Предање каже да је стигао чак до Шпаније, због чега се данас нарочито поштује у тој земљи. Његове мошти, према вјеровању, налазе се у Сантиаго де Компостела Катедрал, једном од најпознатијих ходочасничких мјеста у хришћанству.

vasilije ostroski1

Друштво

Сутра је Свети Василије Острошки, ову ствар никако не радите

Свети Јаков страдао је мученичком смрћу око 44. године у Јерусалиму и сматра се првим апостолом који је положио живот за хришћанску вјеру. По наређењу цара Ирода Агрипе погубљен је мачем, а црквено предање бележи да је војник који га је спроводио до погубљења, дирнут његовом вером и смиреношћу, и сам поверовао у Христа, након чега је заједно са њим пострадао.

У народном вјеровању, Свети Јаков сматра се заштитником праведних, сиромашних и свих који трпе неправду. Вјерници му се посебно моле у тешким животним тренуцима, када осећају да су повређени, запостављени или изневјерени.

За овај празник везују се и бројна народна вјеровања. Сматра се да на дан посвећен Светом Јакову не треба улазити у свађе, оговарати друге нити наносити неправду, јер се вјерује да се свако зло учињено тог дана враћа троструко ономе ко га чини. Зато многи празник проводе у миру, молитви и праштању, верујући да управо кроз добра дела и смиреност исказују поштовање према светитељу.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

светац

Црква

обичаји

вјера

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сутра је Свети Василије Острошки, ову ствар никако не радите

Друштво

Сутра је Свети Василије Острошки, ову ствар никако не радите

1 д

0
Данас обавезно идите у цркву: Обичај је да се изговоре ове ријечи

Друштво

Данас обавезно идите у цркву: Обичај је да се изговоре ове ријечи

1 д

0
Крсна слава црква православље

Друштво

Данас славимо великог свеца: Вјерује се да једну ствар данас никако не би требало да урадите

4 д

0
Данас је Ђурђевдан: Ово су обичаји

Друштво

Данас је Ђурђевдан: Ово су обичаји

6 д

0

Више из рубрике

Правило 30:30 спасава живот! Метеоролог открива шта морате да урадите кад видите прву муњу

Друштво

Правило 30:30 спасава живот! Метеоролог открива шта морате да урадите кад видите прву муњу

3 ч

0
Лото / Лутрија

Друштво

Лото резултати: Извучени бројеви у 38. колу

4 ч

0
Мркоњићи

Друштво

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

5 ч

0
Пада снијег у Републици Српској

Друштво

Пада снијег у Републици Српској

6 ч

2

  • Најновије

23

01

У Хрватску стиже 436.000 евра! Уплата на листићу била 2 евра

22

54

Насиље у породици: Тукао супругу па је избо ножем пред дјецом

22

44

Младожења убио кума и најбољег пријатеља

22

31

Пет услова Техерана за наставак преговора са САД-ом

22

21

Може ли вјештачка интелигенција да буде лијек за усамљеност?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner