Сутра је Свети Јаков: Вјерује се да штити сиромашне, једну ствар никако не треба радити, враћа се три пута горе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Српска православна црква и вјерници сутра обиљежавају Светог апостола Јакова, сина Зеведејевог, једног од дванаесторице најближих ученика Исуса Христа. У народу је познат и као Свети апостол Јаков, односно Јаков Старији, како би се разликовао од другог апостола истог имена.
Јаков је био брат Јован Богослов, а према предању, обојица су оставила рибарске мреже, породични дом и дотадашњи живот како би пошли за Христом. Позвани су док су рибарили на обали Галилејског мора, а управо ће Јаков касније постати један од тројице апостола којима је Исус откривао највеће тајне своје мисије.
Био је сведок неких од најважнијих догађаја из Христовог живота - васкрсења Јаирове кћери, Преображења Господњег на Тавору, али и Христове молитве у Гетсиманском врту, непосредно пред страдање.
Након Христовог вазнесења, Свети Јаков проповедао је Јеванђеље међу Јеврејима, али и далеко ван граница тадашње Јудеје. Предање каже да је стигао чак до Шпаније, због чега се данас нарочито поштује у тој земљи. Његове мошти, према вјеровању, налазе се у Сантиаго де Компостела Катедрал, једном од најпознатијих ходочасничких мјеста у хришћанству.
Друштво
Сутра је Свети Василије Острошки, ову ствар никако не радите
Свети Јаков страдао је мученичком смрћу око 44. године у Јерусалиму и сматра се првим апостолом који је положио живот за хришћанску вјеру. По наређењу цара Ирода Агрипе погубљен је мачем, а црквено предање бележи да је војник који га је спроводио до погубљења, дирнут његовом вером и смиреношћу, и сам поверовао у Христа, након чега је заједно са њим пострадао.
У народном вјеровању, Свети Јаков сматра се заштитником праведних, сиромашних и свих који трпе неправду. Вјерници му се посебно моле у тешким животним тренуцима, када осећају да су повређени, запостављени или изневјерени.
За овај празник везују се и бројна народна вјеровања. Сматра се да на дан посвећен Светом Јакову не треба улазити у свађе, оговарати друге нити наносити неправду, јер се вјерује да се свако зло учињено тог дана враћа троструко ономе ко га чини. Зато многи празник проводе у миру, молитви и праштању, верујући да управо кроз добра дела и смиреност исказују поштовање према светитељу.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 д0
Друштво
1 д0
Друштво
4 д0
Друштво
6 д0
Најновије
23
01
22
54
22
44
22
31
22
21
Тренутно на програму