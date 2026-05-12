Правило 30:30 спасава живот! Метеоролог открива шта морате да урадите кад видите прву муњу

12.05.2026 21:35

Метеоролог Иван Ристић потврђује да је пред нама изузетно промјенљив период и да ће нам "киша просто досадити".

Иван Ристић посебно упозорава на могућност формирања опасних облака јужније од највећих ријека у Србији.

"Највише шансе за непогоде и можда неку суперћелију биће јужније од Саве и Дунава, на линији од Мачве преко Шумадије до Браничева", најавио Ристић.

Истиче да су велике шансе да на Копаонику поново падне нека пахуља.

Ристић предвиђа да ће овај промјенљиви период, гдје ћемо на свака три дана имати смјену сунца и олуја, потрајати до краја маја.

Грађанима савјетује правило 30:30

С обзиром на то да улазимо у период са учесталим грмљавинама, Ристић апелује на опрез јер је гром изузетно опасан.

Он савјетује грађане да се придржавају правила 30:30.

" Када видите муњу, почните да бројите до прве грмљавине. Ако је размак 30 секунди или мање, олуја је преблизу и одмах потражите заклон", изјавио је Ристић.

Такође, препорука је да останете на сигурном мјесту најмање 30 минута након посљедње чујне грмљавине.

