Правило 30:30 спасава живот! Метеоролог открива шта морате да урадите кад видите прву муњу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Метеоролог Иван Ристић потврђује да је пред нама изузетно промјенљив период и да ће нам "киша просто досадити".
Иван Ристић посебно упозорава на могућност формирања опасних облака јужније од највећих ријека у Србији.
Друштво
Невријеме за Светог Василија је лош знак: Један обичај се посебно издваја
"Највише шансе за непогоде и можда неку суперћелију биће јужније од Саве и Дунава, на линији од Мачве преко Шумадије до Браничева", најавио Ристић.
Истиче да су велике шансе да на Копаонику поново падне нека пахуља.
Друштво
Олујни вјетар направио хаос у Приједору: Срушио заштиту на оштећеној згради
Ристић предвиђа да ће овај промјенљиви период, гдје ћемо на свака три дана имати смјену сунца и олуја, потрајати до краја маја.
С обзиром на то да улазимо у период са учесталим грмљавинама, Ристић апелује на опрез јер је гром изузетно опасан.
Он савјетује грађане да се придржавају правила 30:30.
" Када видите муњу, почните да бројите до прве грмљавине. Ако је размак 30 секунди или мање, олуја је преблизу и одмах потражите заклон", изјавио је Ристић.
Такође, препорука је да останете на сигурном мјесту најмање 30 минута након посљедње чујне грмљавине.
(Блиц)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
10 ч0
Регион
14 ч0
Регион
10 ч0
Друштво
1 д0
Најновије
23
01
22
54
22
44
22
31
22
21
Тренутно на програму