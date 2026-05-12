Пада снијег у Републици Српској

Пљускови са грмљавином, олујни вјетар, град и на крају снијег. Према најавама, 12. мај 2026. године донио је турбулентно вријеме које је на крају завршило са сњежним падавине у Кнежеву.
Нагла промјена времена донијела је и драстични пад температуре. Током дана имали смо максималну температуру која се кретала од 20 до 26 степени, а увече се очекује пад за више од 20 степени.
Снимак који је добио АТВ је из села Бастаја.
"На висини се одржава утицај периферије пространог циклона са сјевера Европе. У склопу овог система прво ће доћи до прилива врло хладног ваздуха, али и у другом дијелу дана поново долази до прилива мало топлијег ваздуха са југа. У приземљу притисак испод нормале у већем дијелу јужне и централне Европе", саопштили су из РХМЗ.
Сутра се очекује претежно ведро и врло хладно.
Предвиђа се да ће минимална температура на вишим предјелима износити -3, а максимална ће се кретати од 14 до 19 степени.
