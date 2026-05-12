Logo
Large banner

Пада снијег у Републици Српској

Аутор:

АТВ
12.05.2026 18:34

Коментари:

0
Пада снијег у Републици Српској
Фото: ATV

Пљускови са грмљавином, олујни вјетар, град и на крају снијег. Према најавама, 12. мај 2026. године донио је турбулентно вријеме које је на крају завршило са сњежним падавине у Кнежеву.

Нагла промјена времена донијела је и драстични пад температуре. Током дана имали смо максималну температуру која се кретала од 20 до 26 степени, а увече се очекује пад за више од 20 степени.

Снимак који је добио АТВ је из села Бастаја.

"На висини се одржава утицај периферије пространог циклона са сјевера Европе. У склопу овог система прво ће доћи до прилива врло хладног ваздуха, али и у другом дијелу дана поново долази до прилива мало топлијег ваздуха са југа. У приземљу притисак испод нормале у већем дијелу јужне и централне Европе", саопштили су из РХМЗ.

Кнежево
Кнежево

Сутра се очекује претежно ведро и врло хладно.

Предвиђа се да ће минимална температура на вишим предјелима износити -3, а максимална ће се кретати од 14 до 19 степени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Снијег

Кнежево

Временска прогноза

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кола хитне помоћи одлазе са једним од три пацијента, евакуисана са крузера МВ Хондиус са сумњом на хантавирусну инфекцију, након што су превезени на аеродром Схипхол, Амстердам, Холандија, сриједа, 6. мај 2026.

Свијет

Хантавирус се шири Европом: Два нова случаја забиљежена у Украјини

1 ч

0
Драма у Аустрији: Подигнути борбени авиони због Американаца

Свијет

Драма у Аустрији: Подигнути борбени авиони због Американаца

1 ч

0
Полицијско ауто

Хроника

Трагедија на градилишту аутопута код Зенице: Камионџија прегазио младог радника

1 ч

0
Представник Кине у СБ УН: Остајемо при свом ставу - Шмит није потврђен у Савјету безбједности

Свијет

Представник Кине у СБ УН: Остајемо при свом ставу - Шмит није потврђен у Савјету безбједности

1 ч

0

Више из рубрике

Невријеме за Светог Василија је лош знак: Један обичај се посебно издваја

Друштво

Невријеме за Светог Василија је лош знак: Један обичај се посебно издваја

3 ч

0
Какво вријеме сутра очекујемо?

Друштво

Какво вријеме сутра очекујемо?

4 ч

0
Полиција Републике Српске

Друштво

Због незгоде обустављен саобраћај на путу Фоча-Горажде

5 ч

0
Олујни вјетар направио хаос у Приједору: Срушио заштиту на оштећеној згради

Друштво

Олујни вјетар направио хаос у Приједору: Срушио заштиту на оштећеној згради

5 ч

0

  • Најновије

19

44

Почео 9. Јахорина економски форум

19

37

Жесток судар аутобуса и камиона у Мркоњић Граду, једна особа погинула

19

37

Вјерници у Мркоњићима прославили празник Светог Василија

19

29

Независност Српске ако Шмит наметне закон о "државној имовини" ?

19

26

Обиљежен Дан војске Републике Српске и Трећег пјешадијског Република Српска пука

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner