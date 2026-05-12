Какво вријеме сутра очекујемо?

У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра се очекује свјеже и претежно суво вријеме, уз сунчане периоде током дана и постепено наоблачење.
Ујутру ће бити претежно ведро и врло хладно, а око ријека и по котлинама понегдје је могућа магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана очекује се смјена сунчаних и облачних периода, уз постепено наоблачење, док је слаба киша током поподнева могућа само понегдје на југу и југоистоку.
Дуваће слаб до умерен источни или променљив вјетар.
Минимална температура ваздуха биће од нула до шест степени, на југу до 12, а у вишим предјелима до минус три, док ће дневна температура износити од 14 до 19, на југу до 23, а у вишим крајевима око 10 степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас је прије подне преовладавало умјерено до претежно облачно вријеме са локалним пљусковима и грмљавином, док је у другом дијелу дана јаче наоблачење са сјевера донијело обилнију кишу, пљускове, грмљавину и пад температуре ваздуха.
Температура у 14.00 часова: Бјелашница пет, Чемерно 12, Калиновик 13, Дринић 14, Приједор, Србац, Ливно, Сарајево и Кнежево, Мраковица, Нови Град 15, Гацко и Сребреница 16, Зворник, Соколац и Мостар 17, Мркоњић Град, Рибник, Бугојно и Дрвар 18, Бијељина, Рудо, Фоча и Јајце 19, Бањалука, Билећа, Добој, Шипово, Сански Мост и Тузла 20, Вишеград и Требиње 21 степен Целзијусов.
