Пореска управа Српске изрекла казну тешку 345.000 КМ

Аутор:

АТВ
12.05.2026 12:51

Коментари:

0
Пореска управа Републике Српске донијела је прво рјешење физичком лицу, које током контроле није успјело да докаже поријекло имовине којом располаже, да у буџет Републике Српске плати 345.237 КМ, по основу посебног пореза на имовину.

Пореском обвезнику је омогућено да достави документацију и остале доказе којима би потврдио поријекло имовине, али они нису били довољни због чега је донесено рјешење о плаћању посебног пореза на имовину.

На ово рјешење обвезник у остављеном року има право жалбе, која у складу са законом одлаже извршење рјешења.

Из Пореске управе су навели да је то резултат системског прикупљања, обраде и анализе података о имовини и приходима грађана Републике Српске, које Пореска у оквиру Сектора за утврђивање поријекла имовине и посебног пореза на имовину врши од ступања на снагу Закона о утврђивању поријекла имовине и посебног пореза на имовину.

Формирањем те базе података о приходима и имовини грађана у Републици Српској, БиХ и иностранству створена је основа и услови за доношење и других рјешења о утврђивању посебног пореза у наредном периоду.

Из Пореске управе су поручили да ће контроле утврђивања поријекла имовине бити настављене и додатно интензивиране, о чему ће јавност бити благовремено информисана.

Сектор за утврђивање поријекла имовине и посебног пореза на имовину од почетка примјене наведеног закона до сада је обрадио и анализирао расположиве и прикупљене податке из интерних и екстерних извора, те формирао базу података о имовини и приходима за 788.246 физичких лица.

Обрадом расположивих података издвојено је 1.450 физичких лица која су у периоду посматрања од три узастопне године имала разлику између увећања имовине и пријављених прихода већу од 300.000 КМ.

Прије покретања пореске контроле, још једном се накнадно из свих расположивих извора траже подаци о имовини физичког лица у Републици Српској, БиХ и иностранству.

Тек када се пређе у фазу пореске контроле, као треће и последње фазе у цијелом поступку, пореском обвезнику се шаље писмено обавјештење о спровођењу пореске контроле да би учествовао у поступку и да би могао да донесе доказе о поријеклу имовине.

