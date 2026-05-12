Магија експеримената у Бањалуци: Све спремно за 14. Фестивал науке

Аутор:

АТВ
12.05.2026 12:15

Фото: Уступљена фотографија

Фестивал науке, 14. по реду, ове године биће одржан 21. и 22. маја у организацији Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске.

И ове године Фестивал ће се одржавати на двије локације: Универзитетски град (Кампус) и Природно-математички факултет Универзитета у Бањалуци (Младена Стојановића 2, Бањалука).

Централни догађај ове манифестације биће велика изложба експеримената која ће бити отворена оба дана Фестивала (од 9.00-18.00 часова) у Спортској дворани Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањалуци (Кампус). Посјетиоци ће имати прилику да виде више од стотину експеримената, научних демонстрација и других садржаја који на занимљив начин промовишу науку.

Разигране куглице, магнетне мистерије, свјетлост је у фокусу, како видјети звук, како чути слику, како настаје дуга, чудовиште у чаши, како направити фонтану, тајни радници у земљишту, владају ли паразити свијетом, тајне ДНК, пут у микро свијет бактерија и гљивица, хемијски вуклан, киша злата, вјештачка крв, апотека из природе, чаробно млијеко, живот у капи воде, проблем осам краљица, невидљиво цвијеће, слонова паста, рука у пламену, словенски суперхероји, невидљиво мастило, Теслин трансформатор... само је дио садржаја овогодишњег изложбеног дијела Фестивала науке.

На Природно-математичком факултету Универзитета у Бањалуци заинтересовани ће имати прилику да посјете планетаријум, акваријум и тераријум, а у оквиру Фестивала науке биће одржане и радионица на факултетима Универзитета у Бањалуци.

Фестивал науке
„Час анатомије“, „Мали баштовани“, радионица сценског покрета и сценских игара, „Дипломата на један дан“, „Људска права за будуће генерације“, „Хајде да те изаберемо“, „АИ агенти за почетнике“, „Репортери без граница“, „Разлози за срећу“, „Како да постанем истраживач друштва“, „Квискотетка“, „Научена беспомоћност“, „У туђим ципелама: разумијевање и препознавање емоција“, „Лијепо писање“.. неке су од радионица које ће ове године у оквиру Фестивала науке бити одржане на факултетима Универзитета у Бањалуци.

На овогодишњем Фестивалу представиће се преко 20 факултета универзитета у Бањалуци и Источном Сарајеву, Институт за генетичке ресурсе, Институт за јавно здравство Републике Српске, Управа за полицијску управу – МУП, те неколико средњих школа.

Термини за радионице на факултетима Универзитета у Бањалуци, те за планетаријум акваријум и тераријум, због ограниченог простора, могу се резервисати на број телефона 051/338-716.

